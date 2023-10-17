Це були ATACMS – західні ЗМІ про атаку ЗСУ на аеродроми в Бердянську та Луганську

Українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України, пише The Washington Post із посиланням на неназваного високопоставленого українського військового чиновника.

За його словами, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську.

Повідомлення аналогічного змісту оприлюднили 17 жовтня The Wall Street Journal, Politico та інші західні видання та інформаційні агенції.

Україна понад рік просила Вашингтон надіслати ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані 100 миль (тобто 160 кілометрів) або більше. Це більший радіус ураження, ніж має інша зброя, яку Сполучені Штати дотепер надсилали в Україну.

Українські Сили спеціальних операцій удень 17 жовтня підтвердили проведення нічної операції в Бердянську та Луганську, яка призвела до «значних втрат» російської сторони.

За їхніми даними, окупанти втратили девʼять вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені. Сили РФ, за даними ССО, також втратили десятки людей загиблими та пораненими.

«Один із найсерйозніших ударів за весь час СВО. Якщо не найсерйозніший», – так один із Z-пабліків відреагував на удар ЗСУ.

Також російські пропагандисти опублікували супутникові знімки пошкоджених аеродромів і припустили, що удар було завдано балістичною ракетою ATACMS – а саме її модифікацією MGM-140 з касетною головною частиною. Про те, що президент США Джо Байден погодився передати такі ракети ЗСУ, повідомляли американські ЗМІ 9 жовтня.