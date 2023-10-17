Мінус 9 вертольотів у Луганську та Бердянську: ЗСУ отримали ATACMS?

Вранці 17 жовтня український Генштаб повідомив, що вночі ЗСУ завдали удару по вертольотах та устаткуванню армії Росії на двох захоплених ними аеродромах поблизу Бердянська та Луганська.

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Вночі у соцмережах з'явилося й відео із тривалими вибухами у Бердянську. Пізніше в Генштабі заявили, що ракетні війська вразили 2 вертольоти окупантів на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артустановку армії Росії.

А вже вдень Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що саме вони передали координати накопичення техніки та боєприпасів Силам оборони України.

За їхніми даними, окупанти втратили аж 9 вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів було пошкоджено.

Росіяни, за даними ССО, також втратили десятки людей загиблими та пораненими.

«Один із найсерйозніших ударів за весь час СВО. Якщо не найсерйозніший», – так один із Z-пабліків відреагував на удар ЗСУ.

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Також російські пропагандисти опублікували супутникові знімки пошкоджених аеродромів і припустили, що удар було завдано балістичною ракетою ATACMS – а саме її модифікацією MGM-140 з касетною головною частиною. Про те, що президент США Джо Байден погодився передати такі ракети ЗСУ, повідомляли американські ЗМІ 9 жовтня.

Головні питання випуску:

Чи могли ЗСУ вдарити по російських аеродромах касетними ATACMS – хоча США офіційно не оголошували про їхню передачу?

Наскільки серйозної шкоди зазнали окупанти в Луганську та Бердянську – і де тепер триматимуть фронтову авіацію?

І як ATACMS – якщо вони вже в України – змінять війну?