ЗСУ уразили два вертольоти РФ на посадкових майданчиках – Генштаб

Підрозділи українських ракетних військ уразили два російські вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб військ РФ, повідомив у ранковому зведенні 17 жовтня Генштаб ЗСУ. Подробиць там не навели.

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомив, що в ніч на 17 жовтня українські війська завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів російських військ поблизу окупованих Луганська і Бердянська.

Вночі жителі цих міст чули вибухи. Мер Мелітополя Іван Федоров опублікував відео вибухів у Бердянську.

Напередодні командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові «Таврії» на Донеччині за тиждень знищили три російських штурмовики Су-25. Він не уточнив, де саме це сталося і коли.



Командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський 15 жовтня повідомив, що українські військові збили російський гвинтокрил Мі-8.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 318 літаків та 317 гелікоптерів в Україні. Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.