За тиждень українські військові на Донеччині знищили три російських Су-25 – Тарнавський

Українські військові «Таврії» на Донеччині за тиждень знищили три російських штурмовики Су-25, повідомив у телеграмі командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



Він не уточнив, де саме це сталося і коли.



Тарнавський додав, що протягом доби українські військові виконали 1321 вогневе завдання, знищивши, серед іншого, чотири ББМ, вісім артилерійських систем, засіб ППО, літак Су-25, 13 БпЛА.

Командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський 15 жовтня повідомив, що українські військові збили російський гвинтокрил Мі-8.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 318 літаків та 317 гелікоптерів в Україні. Минулої доби – один літак і гелікоптер. Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.