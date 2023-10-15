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Українські військові збили російський Мі-8 – Сирський

Український військовослужбовець біля залишків знищеного російського гелікоптера Мі-8 на Київщині, 27 квітня 2022 року

Командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські військові збили російський гвинтокрил Мі-8.

«Збили російський Мі-8. Чудова робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Гарно горить. Молодці, українські воїни», – написав він у телеграмі.

Сирський не уточнив, де саме знищили російський гелікоптер.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 316 гелікоптерів в Україні. Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.

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