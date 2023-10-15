Українські військові збили російський Мі-8 – Сирський

Командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські військові збили російський гвинтокрил Мі-8.

«Збили російський Мі-8. Чудова робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Гарно горить. Молодці, українські воїни», – написав він у телеграмі.

Сирський не уточнив, де саме знищили російський гелікоптер.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 316 гелікоптерів в Україні. Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.