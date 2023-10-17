ССО заявили про знищення 9 гелікоптерів, пошкодження злітних смуг під час удару по аеродромах РФ у Бердянську й Луганську

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України повідомило, що під час нічного удару по аеродромах російських військ в окупованих Бердянську і Луганську були знищені дев’ять гелікоптерів РФ різних модифікацій, спеціальна техніка, яка була на аеродромах, пускова установка ППО, склад боєприпасів. Крім того, за повідомленням, пошкоджені злітні смуги аеродромів.

За даними ССО, операція, здійснена в ніч на 17 жовтня, мала назву DRAGONFLY.

«Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів. Зазначену інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані передано для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати», – йдеться в повідомленні.

У командуванні ССО зазначили, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4-ої ранку, а детонація у Луганську тривала до 11-ої ранку.

«Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів», – йдеться в повідомленні.

Редакція наразі не може перевірити ці дані з незалежних джерел.

Російські офіційні органи ситуацію поки що не коментували.

Вранці 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи українських ракетних військ уразили два російські гелікоптери на посадкових майданчиках, склад боєприпасів і артилерійський засіб військ РФ. Подробиць у Генштабі не навели. А Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомив, що в ніч на 17 жовтня українські війська завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів російських військ поблизу окупованих Луганська і Бердянська.

Вночі жителі цих міст чули вибухи. Мер Мелітополя Іван Федоров опублікував відео вибухів у Бердянську.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 318 літаків та 317 гелікоптерів в Україні. Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.