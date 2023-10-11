США будуть підтримувати і Україну, і Ізраїль – голова Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати здатні надавати підтримку і Україні, й Ізраїлю. Він сказав про це, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу за підсумками 16-го засідання Контактної групи з оборони України («Рамштайн»).

«Щодо нашої спроможності продовжувати підтримувати зусилля і в Україні, і в Ізраїлі – ми, безумовно, можемо це робити, і ми робитимемо. Ми – найсильніша нація. Ми маємо намір робити все необхідне, щоб допомогти нашим союзникам і партнерам. І ми також подбаємо про те, щоб зберегти власну здатність для захисту наших інтересів і захисту нашої країни», – сказав Остін.

Він також висловив упевненість у тому, що в США зберігається двопартійна підтримка України на тлі ситуації в Конгресі.

Остін нагадав про черговий пакет допомоги Україні на 200 мільйонів доларів, про який США оголосили 11 жовтня. Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, він сказав, що сьогодні «немає оголошень» щодо надання українським військовим далекобійних ракет ATACMS, про які неодноразово просив Київ.

«Сьогодні в мене немає оголошень про ATACMS. Але ми зосередилися на тому, що, на нашу думку, потрібно Україні, саме про ці речі сьогодні говорив президент Володимир Зеленський. Він говорив про необхідність додаткових систем ППО, а також артилерійських платформ і артилерійських боєприпасів. Це було нашою метою, ми завжди концентрувалися на тому, що, як ми знаємо, знадобиться Україні», – сказав голова Пентагону.

Президент України Володимир Зеленський, який 11 жовтня брав участь в 16-му засіданні Контактної групи з оборони України, заявив, що усвідомлює загрозу скорочення допомоги Заходу на тлі ескалації протистояння на Близькому Сході, приходу до влади більш лояльних до Росії сил у Словаччині та інших чинників.

«Є такі ризики – через усі ті причини, про які сказали ви. Але це ризик не тільки для України, тому що, якщо не допомагати Україні, Росія набереться сил за якийсь час – рік, два, три, – не закінчиться війна тоді, у нас не буде потужності, і вона повернеться для того, щоб знищити всю Україну і піти далі. А далі будуть уже країни Євросоюзу і НАТО, і так воно і буде, вони зацікавлені в постійній дестабілізації», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання бельгійського телебачення.