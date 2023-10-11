Ескалація в Ізраїлі: роль Кремля, як це впливає на війну в Україні і до чого готуватися країнам Балтії

Чи стоїть Росія за ескалацією ситуації в Ізраїлі? Як це впливає на війну в Україні і чи може призвести до зменшення підтримки від країн Заходу? Чи має Росія наміри здійснити вторгнення до країн Балтії? Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Бойовики угруповання «Хамас» напали на Ізраїль вранці 7 жовтня. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими та захопивши в полон десятки заручників. Угруповання «Хезболла» також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази, а також Лівану.

9 жовтня ізраїльські військові віддали наказ про повну облогу Смуги Гази, припинивши постачання продовольства, води, палива та інших товарів для 2-х мільйонів людей, які проживають на території, контрольованій «Хамасом». Станом на вечір 9 жовтня кількість загиблих внаслідок атак бойовиків в Ізраїлі збільшилася до 900 людей, повідомляє Associated Press.

Росія зацікавлена в розпалюванні війни на Близькому Сході, щоб новий конфлікт послабив світову єдність, додав протиріч і цим допоміг РФ знищувати свободу в Європі, заявив 9 жовтня у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський .

. Головне управління розвідки Міноборони України 9 жовтня повідомило, що російські спецслужби можуть використати напад угруповання «Хамас» на Ізраїль для масштабної провокації проти України. За даними української розвідки, Росія передала «Хамасу» захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС. Тож готує фейкові звинувачення українських військових у нібито «продажу західної зброї для терористів», попереджають у ГУР.

В американському Інституті вивчення війни 7 жовтня повідомили, що Кремль використовує атаку «Хамасу» в Ізраїлі для просування кількох інформаційних операцій, що спрямовані на зменшення підтримки та уваги США і всього західного світу до України.

Аналітики зазначили, що Кремль посилив кілька інформаційних кампаній, звинувативши Захід у тому, що він нехтує конфліктами на Близькому Сході заради підтримки України. Зокрема, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв стверджував, що США та їхні союзники повинні були «займатися» роботою над «палестинсько-ізраїльським врегулюванням», а не «втручатися» у Росію та надавати військову допомогу Україні.

«Вісь зла буде розхитувати ситуацію»

Керівник політико-правових програм «Українського центру суспільного розвитку» Ігор Рейтерович розповів «Новинам Приазов’я», що події в Ізраїлі дійсно інформаційно відволікають міжнародну спільноту від війни в Україні. Втім, це не буде тривати довго, переконаний він.

Певні країни можуть розширювати, наприклад, допомогу Ізраїлю надавати. Але поки що немає жодних причин говорити, що це робитиметься за рахунок допомоги Україні

«Деякий момент є з ресурсами, оскільки певні країни можуть розширювати, наприклад, допомогу Ізраїлю надавати. Але поки що немає жодних причин говорити, що це робитиметься за рахунок допомоги Україні. Тобто це паралельні такі процеси, паралельні треки, які один одному не заважають. Єдиний ще момент, як ці події взагалі впливають на розвиток подій у світі? У все більшої кількості країн є вже остаточне розуміння, що у світі сформована така уявна вісь зла і вона буде розхитувати ситуацію у всіх регіонах планети, куди тільки дотягнеться рука, буде створювати дестабілізацію», – зауважив він.

Поки що невідомо, як саме Росія може бути причетна до нападу «Хамасу» на Ізраїль, каже політолог. Він не виключає, що це могла бути підготовка членів угруповання до ведення бойових дій.

«Є вже інформація, що приватні військові компанії «Вагнер», «Редан» – представники цих компаній готували терористів в таборах саме для ведення бойових дій, саме проти ізраїльської армії. Деяка тактика, яку вони використовували, вона явно списана з того, що використовують росіяни (військові РФ – ред.) в Україні», – підкреслює політолог.

«Мета – удар по репутації США»

Він також вказує на те, що російська сторона активно почала розповсюджувати інформацію про надану Україні західну зброю, яку начебто угруповання «Хамас» використовувало під час нападу на Ізраїль.

«Цей фейк запустили з якою метою? Щоб відвернути увагу від кадрів, які з’явилися в перші дні, де саме «хамасівці» масово використовують найновішу російську зброю, наприклад, протитанкову. Тут логіка в тому, що вони (російська сторона) їм передають ту зброю, якої в них достатньо. Вони ж не дають їм танки або БТР, вони не дають їм системи залпового вогню, не дають навіть снаряди. А передавати якусь стрілецьку зброю чи протитанкові комплекси – це не є проблемою для РФ», – каже Рейтерович.

Крім відволікання уваги від допомоги Україні, Росія також зацікавлена створити політичну нестабільність у світі й завдавати репутаційного удару США, додав він.

Інформаційно-ідеологічний аспект є ключовим, вигода в цьому полягає

«Росія взагалі створює ситуацію глобальної нестабільності й показує, що не тільки вони, наприклад, є країною, яка розпочинає війни або яка веде війни. А от війни виникають в інших частинах, всі вони неоднозначні. І, відповідно, неоднозначне ставлення повинно бути до тієї війни, яку Росія веде безпосередньо на території України.

В них, в першу чергу, інформаційно-ідеологічний аспект є ключовим, вигода в цьому полягає. Таким чином вони ще наносять, як вони вважають, певний репутаційний удар по США: «От не могли захистити свого союзника». Вони вважають, що це повинно призвести до дисбалансу всередині демократ коаліції, яка виступає на підтримку України. Інших якихось поки практичних наслідків в цій ситуації у них немає», – зазначив політолог.

Втім, не всі експерти вбачають, що в атаці «Хамасу» на Ізраїль може бути пряма роль Росії. Зокрема, берлінська аналітикиня із Центру досліджень нерозповсюдження Джеймса Мартіна та експертка з російської політики на Близькому Сході Ханна Нотте в інтервʼю Радіо Свобода вказує на те, що немає прямих доказів того, що саме Росія поставляла для цього нападу зброю для «Хамасу» або що саме росіяни тренували представників цієї організації.

«Вигідні РФ «осередки напруги»

Експерт-міжнародник, оглядач міжнародної політики Тарас Семенюк вважає, що Росія зацікавлена у співпраці з угрупованням «Хамас» для можливості впливу на цей регіон.

«Хамас» – це терористична організація, але це не зупиняло очільників Кремля мати зустрічі з її лідерами. Ми бачимо, що Лавров (міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров – ред.) зустрічався. Тому у мене немає жодного сумніву, що Росія була зацікавлена в співпраці.

Це ще стара радянська методика, коли створюються так звані (російською мовою) «очаги напряжения». Тобто це такі відкриті рани, які постійно кровоточать. І в той момент, коли це потрібно, Росія, Кремль натискає на ці рани, й кров ще більше виходить, і дає спазми на все тіло. Це те саме ми переживали на Донбасі у 2014 році, коли РФ окупувала Донбас. Вони створювали проксі-групи проросійських сепаратистів, дали їм зброю навчальну і таким чином вони дестабілізували сам регіон під лозунгами об'єднання з Росією», – пояснив експерт-міжнародник.

Він впевнений, що за допомогою дестабілізації на Близькому Сході Росія зацікавлена активізувати опозиційні сили у країнах Заходу. Зокрема, за його словами, розрахунок йде на формування опозиційних груп, які виступають проти надання фінансової підтримки й зброї.

Таким чином Кремль хоче зупинити постачання Україні, щоб вона не мала чим оборонятися, не могла проводити контрнаступ, вважає експерт і наводить приклад останніх виборів у Словаччині, де партія – переможниця парламентських виборів з її лідером Роберто Фіцо виступає за повне припинення військової допомоги Києву.

Разом із цим Семенюк переконаний, що події в Ізраїлі не вплинуть на допомогу США Україні. За його словами, постачання зброї до України від США ідуть окремим треком.

«Ізраїль постійно роками отримує підтримку від США, і це є угода між США та Ізраїлем. Це орієнтовно 100 млрд доларів на рік. Але загалом відкриття фронту на близькому сході чергове доповнює те, що Кремль розпочав в Україні. Тобто це черговий пазл у світовій картині дестабілізації демократичного світу», – зазначив він.

За даними Ізраїлю, число людей, загиблих під час атак «Хамасу», які почалися 7 жовтня, зросло щонайменше до 1200. Палестинська сторона заявила, що внаслідок ізраїльських ударів по Смузі Гази загинули 700 людей, 3800 поранені.

Країнам Балтії приготуватися?

Росія може готуватися до можливих конфліктів з країнами Балтії та блоком НАТО. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 8 жовтня. Вони зазначили, що 8 жовтня на російському порталі нормативно-правових актів з’явився указ президента щодо позбавлення Північного флоту статусу «міжвидового стратегічного територіального об’єднання».

Тож Північний флот Росії може припинити бути окремою військово-адміністративною одиницею. Натомість його чотири регіони – Республіка Комі, Архангельська та Мурманська області, і Ненецький автономний округ – передадуть до складу реформованого Ленінградського військового округу. Відновлення Ленінградського військового округу, своєю чергою, може означати підготовку Росії до конфліктів з країнами Балтії та НАТО, зазначили аналітики.

Журналіст, автор проєкту «І Грянул Грем» з Риги Вадим Радіонов розповів «Новинам Приазов’я», що у Латвії завжди зважають на загрози з боку Росії. Втім, на думку журналіста, у цьому регіоні навряд чи виникне нова війна.

«Сьогодні я не бачив, щоб це викликало якийсь великий резонанс, можливо, ще має минути час, з'явилися дані з посиланням на дослідні різні групи, що так, можливо, РФ розглядає такий сценарій.

Думають, що, звичайно, військові експерти, з якими ми говорили, вони вважають, що Росія не має потенціалу, тому що все-таки країни Балтії – це країни НАТО. У 5 пункті договору про вступ до НАТО чітко чорним по білому написано, що напад на одну з країн НАТО є нападом на весь альянс. Тобто, чи готова Російська Федерація піти на повномасштабну війну з усім Північноатлантичним альянсом? Це велике питання, бо потенціалу там немає», – зауважив він.

Крім того, Радіонов вважає, що Володимир Путін розуміє ризики, пов'язані з застосуванням ядерної зброї.

«Ядерна війна – це самогубство насамперед для Володимира Путіна. Він не хоче вмирати, він навіть не хоче хворіти, він цього боїться. Початок ядерної війни призведе до того, що Путін може наразити себе на велику небезпеку. Тобто він може бути фізично ліквідований», – каже журналіст.

«Імовірність божевільного сценарію»

Втім, імовірність найбільш божевільного сценарію розвитку подій все одно залишається, додав журналіст. Він нагадав: мало хто з західних політиків і експертів вірив і у те, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну.