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Напад «Хамасу» і дії Ізраїлю у відповідь: що святкує Іран «як велику перемогу»

Верховний духовний лідер Ірану аятолла Аль Хаменеї з очільником «Хамасу» Ісмаїлом Ханією у 2012 році

Іран наполягає, що він не брав прямої участі в раптовому нападі «Хамасу» на Ізраїль, але це, мовляв, не заважає йому святкувати те, що він розцінює «як низку перемог». Після багатосторонньої атаки 7 жовтня підтримуваного Іраном палестинського угруповання бойовиків у секторі Газа Тегеран насолоджувався моментом.

За кілька годин після нападу, в результаті якого загинули біля тисячі ізраїльтян, в іранській столиці Тегерані були встановлені рекламні щити, які сповіщали про початок «великого звільнення» палестинських територій і загибель заклятого ворога Ірану – Ізраїлю».

Наслідки нападу «Хамасу», найбільшого за кількістю жертв в історії Ізраїлю, змінили дипломатичний і військовий ландшафт у регіоні.

Це пішло на користь Ірану, країні з шиїтською більшістю, яка прагне закріпитися як велика держава на Близькому Сході та характеризує себе як провідного «прихильника палестинської справи в мусульманському світі».

Іранці сподіваються, що це загальмує нормалізацію саудівсько-ізраїльських відносин
Бехнам Бен Талеблу

Тегеран публічно визнав фінансову та моральну підтримку «Хамасу», сунітського угруповання, яке контролює Сектор Гази. Іран також підтримує такі проксі, як «Палестинський ісламський джихад», сунітське бойове угруповання в Газі, а також шиїтське бойове угруповання «Хезболла» в Лівані.

Іран, кажуть експерти, зараз бачить високу віддачу від своїх інвестицій проти Ізраїлю.

«Мова йде про кооптацію сил, які готові стріляти в людей, у яких ви хотіли б стріляти, і це, по суті, пояснює матеріальну підтримку Іраном палестинських терористичних груп, таких як «Хамас» і «Палестинський ісламський джихад», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Бехнам Бен Талеблу, старший науковий співробітник у Вашингтонському аналітичному центрі Фонду захисту демократій (FDD).

«Іран є правопорушником із рівними можливостями, коли мова йде про підтримку як сунітського, так і шиїтського, ісламістського чи джихадистського тероризму», – пояснює Талеблу. «І часто саме матеріальна та фінансова підтримка Іраном палестинського ісламського джихаду... і, як і сам «Хамас», додає такого собі екуменічного забарвлення його експорту ісламської революції на Близький Схід».

Аятолла Хаменеї з військовими керівниками Ірану
Аятолла Хаменеї з військовими керівниками Ірану

Атака, яка сталася у той момент, коли Іран насторожено спостерігає за тим, як головний його суперник Саудівська Аравія наближається до нормалізації відносин з Ізраїлем, також дозволяє Тегерану отримати вигоду від сильної воєнної відповіді з боку того, кого Тегеран зневажливо називає «сіоністським режимом».

Оглядачі та іранські офіційні особи припускають, що це може активізувати антиізраїльські настрої в регіоні, тим самим порушивши нещодавні зусилля в регіоні щодо зближення з Ізраїлем.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Алі Акбар Велеяті 9 жовтня під час телефонної розмови зі своїм сирійським колегою, у якій він, здається, виділив Ер-Ріяд, який вживає заходів для налагодження зв’язків з Ізраїлем після подібних кроків згідно з угодами, укладеними за посередництва США між Бахрейном та Ізраїлем, а також Об'єднаними Арабськими Еміратами.

«Ті арабські країни, які бажають встановити дипломатичні відносини з сіоністським режимом, повинні взяти урок з того, що сталося, і двічі подумати, перш ніж це зробити», – сказав Велаяті. «Вони будують марні плани».

«В основному співучасник»

Іран наполягає, що не допомагав «Хамасу» координувати атаку на Ізраїль. Сили оборони Ізраїлю 9 жовтня заявили, що поки що не виявлено доказів прямої ролі Ірану.

США також заявили, що не бачать доказів причетності Ірану, хоча офіційні особи заявили, що Тегеран є «в основному співучасником» через постачання зброї та навчання бійців «Хамасу».

Деякі спостерігачі, відзначаючи партнерство між «Хамасом» та Іраном, підкреслювали традиційну незалежність «Хамасу» у порівнянні з іранськими проксі, такими як «Хезболла» і «Палестинський ісламський джихад» (менша група, що базується в Секторі Гази).

«Це палестинська історія. Чи використовував «Хамас» допомогу Ірану? Однозначно так. Чи був Іран зацікавлений у цій дії? Так»,написав 9 жовтня Раз Зіммт, науковий співробітник Центру іранських досліджень Тель-Авівського університету.

«Чи потрібен «Хамасу» дозвіл Ірану на діяльність? Ні. Чи була рання координація між «Хамасом», Іраном і «Хезболлою»? Це можливо. Але, зрештою, це дії «Хамасу», засновані на його власних інтересах, що випливають з палестинської реальності».

Чи потрібен Хамасу дозвіл Ірану на діяльність? Ні. Дії Хамасу, засновані на його власних інтересах
Раз Зіммт

Зі свого боку, МЗС Ірану продовжує заперечувати свою причетність, заявивши 9 жовтня, що «звинувачення, пов’язані з роллю Ірану… базуються на політичних мотивах».

Лідер «Хамасу» Ісмаїл Ханія визнав, що угруповання отримувало близько 70 мільйонів доларів на рік військової допомоги від Ірану в минулому році, а Держдепартамент США в 2020 році повідомив, що Тегеран надавав близько 100 мільйонів доларів на рік палестинським бойовим групам, включаючи «Хамас», «Палестинський ісламський джихад» і Головне командування Народного фронту звільнення Палестини.

Після того, як «Хамас» запустив більше 4000 ракет і озброєних безпілотників під час останнього нападу, деякі представники розвідки стверджують, що Іран надав технічну допомогу у виробництві цієї зброї.

Ракети, випущені Хамасом з сектору Газа, летять в бік Ізраїлю. 10 жовтня 2023 року
Ракети, випущені Хамасом з сектору Газа, летять в бік Ізраїлю. 10 жовтня 2023 року

За словами Талеблу, використання бойовиками планерів, безпілотників, ракет та іншої зброї місцевого виробництва є частиною стратегії Ірану «вбити Ізраїль 1000 ударами».

«Частиною стратегії безпеки Ірану є підтримка місцевого виробництва», – сказав Талеблу. «І справді тут режим підтримує більше місцеве виробництва, і ви бачите, як проти Ізраїлю точать ножа з різних фронтів».

Зрештою, такий підхід служить інтересам Ірану, не вимагаючи прямої участі Тегерана.

«Оскільки ви отримаєте цей цикл насильства та відплати, іранці сподіваються, що це загальмує нормалізацію саудівсько-ізраїльських відносин», – сказав Талеблу.

За словами аналітика, найважливішим повідомленням є те, що це сигналізує про продовження «підйому» Ірану.

«Режим стає все більш і більш терпимим до ризику не тільки проти Америки і не тільки проти американських партнерів, але також проти Ізраїлю та в цілому регіоні», – сказав Талеблу.

«Це частина більшої філософської та психологічної зміни в революційних елітах, які ми спостерігаємо в Ірані, – пояснює в інтерв’ю Талеблу. – Бажання робити більше, готовність дати удар у відповідь, готовність навіть прямо націлитися на західні сили. Це мережа, яку ми спостерігаємо на Близькому Сході протягом останніх кількох років. І я не думаю, що це зникне».

(Оригінал публікації на сайті RFE/RL)

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    Майкл Сколлон

    Старший кореспондент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода у Центральному ньюзрумі у Празі.

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