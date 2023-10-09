Президент Ізраїлю закликав світ визнати «Хамас» терористичною організацією

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав світових лідерів визнати «Хамас» терористичною організацією.

Як йдеться в його заяві, «від часів Голокосту стільки євреїв не вбивали за один день, як під час нападу «Хамасу». Він додав, що «з тих самих часів ми не бачили сцен, як єврейських жінок і дітей, бабусь і дідусів заганяли у вантажівки та брали в полон».

«Хамас» перейняв і відтворив жорстокість ІДІЛ, яка заходила в будинки цивільних на свята і холоднокровно вбивала цілі родини. Молоді й старі, ґвалтують і спалюють тіла, б’ють і катують своїх невинних жертв, євреїв і мусульман та представників інших віросповідань. Жорстокість. Не людяність. Варварство монстрів. Не люди – монстри», – заявив Іцхак Герцог.

Бойовики угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, напали на Ізраїль уранці 7 жовтня. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій із ізраїльськими військовими та захопивши в полон десятки заручників. Угруповання «Хезболла» також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази, а також Лівану.

Станом на вечір 9 жовтня кількість загиблих внаслідок атак бойовиків «Хамасу» в Ізраїлі збільшилась до 900 людей, повідомляє Associated press.

9 жовтня ізраїльські військові віддали наказ про повну облогу Смуги Гази, припинивши постачання продовольства, води, палива та інших товарів для 2,3 мільйона людей, які проживають на території, контрольованій «Хамасом».