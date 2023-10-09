Ердоган звернувся до Ізраїлю та палестинців: пропонує посередництво

Туреччина готова «до будь-якої форми посередництва для залагодження палестино-ізраїльського конфлікту», зазначив президент країни Реджеп Тайїп Ердоган.

«Ми, як Туреччина, готові до будь-якого виду посередництва, включно з обміном полоненими, якщо цього вимагатимуть сторони… Ми продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні контакти заради миру між Ізраїлем і Палестиною», – сказав Ердоган після засідання уряду в Анкарі.

Президент Туреччини закликав Ізраїль «припинити бомбардування палестинських земель, а палестинців припинити переслідування цивільних поселень в Ізраїлі».

«Ми продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні контакти заради миру між Ізраїлем і Палестиною... Навіть у війні присутні етикет і мораль. Сторони зобов’язані їх дотримуватися. Як ми завжди наголошуємо, у справедливому мирі немає переможених», – сказав турецький лідер.

Бойовики угруповання «Хамас», який контролює Смугу Гази, напали на Ізраїль уранці 7 жовтня. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій із ізраїльськими військовими та захопивши в полон десятки заручників. Угруповання «Хезболла» також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази, а також Лівану.

Станом на вечір 9 жовтня кількість загиблих внаслідок атак бойовиків «Хамасу» в Ізраїлі збільшилась до 900 людей, повідомляє Associated press.

9 жовтня ізраїльські військові віддали наказ про повну облогу Смуги Гази, припинивши постачання продовольства, води, палива та інших товарів для 2,3 мільйона людей, які проживають на території, контрольованій «Хамасом».