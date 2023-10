Війна в Ізраїлі і Росія: Кремль дав «Хамасу» трофейну зброю, захоплену в ЗСУ?

Росія дає «Хамасу» трофейну зброю ЗСУ?

ГУР стверджує, що російські спецслужби можуть використати напад угруповання «Хамас» на Ізраїль для масштабної провокації проти України.

За даними української розвідки, Росія передала бойовикам «Хамасу» захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС. Тож готує фейкові звинувачення українських військових у нібито продажу західної зброї для терористів, попереджають у ГУР.

Як Росія використає напад на Ізраїль проти України?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Що тепер із західною допомогою Україні?

Зеленський у виступі перед країнами НАТО заявив, що Росія та «Хамасу» є однаковим злом.

Чи є ризики, що війна в Україні відійде на другий план? І що тепер буде із допомогою Україні?

Як переживають воєнні дії українці, які проживають в Ізраїлі - кореспонденти Радіо Свобода поспілкувалися і записали їхні історії.

Які причини провалу спецслужб Ізраїлю?

Ізраїльські спецслужби не знали, що палестинське угруповання «Хамасу» готує напад на Ізраїль, пише газета The New York Times. А джерела видання The Wall Street Journal стверджують, що спланувати напад на Ізраїль бойовикам «Хамасу» допомогли іранські спецслужби.

Чому ізраїльська розвідка не спрацювала? Чому країна не була готова до цього нападу? Пряме включення з Ізраїлю.