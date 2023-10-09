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Число загиблих унаслідок нападу «Хамасу» ізраїльтян зросло до 800 – ЗМІ

Ізраїльські військові на звільнених від бойовиків вулицях міста Сдерот, Ізраїль, 9 жовтня 2023 року

Число ізраїльтян, загиблих унаслідок нападу угруповання «Хамас», сягнуло 800, повідомляє 9 жовтня видання The Times of Israel із посиланням на не підтверджені владою дані ізраїльських засобів інформації.

У Міністерстві охорони здоровʼя Ізраїлю заявляють, що станом на середину дня 9 жовтня до лікарень доставлено 2506 постраждалих, у тому числі 23 у критичному і 353 у тяжкому стані.

Число загиблих у Смузі Гази, за даними підконтрольного «Хамасу» міністерства охорони здоровʼя, сягнуло 560, ще 2900 людей поранені.

Бойовики угруповання «Хамас», який контролює Смугу Гази, напали на Ізраїль уранці 7 жовтня. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій із ізраїльськими військовими та захопивши в полон десятки заручників. Угруповання «Хезболла» також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази, а також Лівану.

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