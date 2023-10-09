Іран заперечує допомогу угрупованню «Хамас» у нападі на Ізраїль

Іран стверджує, що не допомагав угрупованню «Хамас» у нападі на Ізраїль, ідеться у заяві, поширеній іранською делегацією в ООН.

«Рішучі заходи, вжиті Палестиною, є цілком законним захистом від семи десятиліть окупації та огидних злочинів, скоєних незаконним сіоністським режимом. Однак ми не беремо участі у діях у відповідь Палестини, оскільки до них вдається виключно сама Палестина», – вказано в заяві, яку цитує Reuters.

На думку іранської місії в ООН, влада Ізраїлю «намагається виправдати свою невдачу» і пояснити те, що сталося, міццю іранської розвідки і стратегічного планування.

8 жовтня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало, що спланувати напад на Ізраїль бойовикам «Хамас» допомогли іранські спецслужби. За даними видання, Іран поділився розвідувальними даними, а офіцери іранського Корпусу вартових ісламської революції безпосередньо брали участь у розробці планів нападу.

Бойовики угруповання «Хамас», який контролює Смугу Гази, напали на Ізраїль уранці 7 жовтня. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій із ізраїльськими військовими та захопивши в полон десятки заручників. Угруповання «Хезболла» також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази, а також Лівану.

Станом на ранок 9 жовтня влада Ізраїлю підтвердила дані про понад 700 загиблих та 2200 поранених. Підконтрольна політичному крилу «Хамас» влада у Смузі Гази заявила про 436 загиблих і понад 2270 поранених зі свого боку.