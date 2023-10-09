Загострення на Близькому Сході йде на користь Росії – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що нинішній конфлікт між угрупованням «Хамас» та Ізраїлем йде на користь Росії, оскільки він відволікає увагу міжнародної спільноти від агресії Москви проти України та може призвести до нового міграційного тиску на Європу.

«Це, безумовно, вигідно Росії та російській агресії проти України. Це відволікає увагу світу... Але перш за все я боюся, що це, на жаль, спричинить подальший міграційний тиск на Європу», – сказав Дуда в інтерв’ю телекомпанії Polsat News, повідомляє агенція Reuters.

Президент Польщі припускає, що буде ще одна хвиля мігрантів з Близького Сходу, яка «вдарить по Європі».

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Варшава підтримує Київ після того, як Росія почала вторгнення у лютому 2022 року. Польща прихистила понад мільйон українських біженців. Днями Варшава заблокувала частину документа ЄС, що стосується міграції.

Бойовики «Хамасу» почали свою атаку на світанку в суботу, 7 жовтня, з масованого ракетного обстрілу південного Ізраїлю, прикриваючи ним безпрецедентне, багатостороннє проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази, вузької смуги, де проживає 2,3 мільйона палестинців.

Внаслідок масованого ракетного удару по Ізраїлю були вбиті кілька сотень людей.

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Старший військовий командувач «Хамасу» Мохаммад ад-Дейф повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».