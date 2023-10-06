Моравецький: Польща заблокувала частину декларації ЄС щодо міграції

У підсумковій декларації за результами неформальної зустрічі лідерів Євросоюзу, Варшава заблокувала частину документа, що стосується міграції, повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«На пленарному засіданні я дуже рішуче озвучив нашу позицію і прийняв рішення накласти вето на ту частину, яка стосувалася міграції. Це рішення з розумінням сприйняв президент Шарль Мішель. Немає запису (у підсумковій декларації – ред.) про міграцію», – зазначив Моравецький під час пресконференції в іспанській Гранаді.

Він розповів, що уряд партії «Право і Справедливість» (PiS) є «єдиним гарантом запобігання і недопущення хвилі нелегальної імміграції, яку ЄС хоче розподілити та розмістити в усій Європі, також і в Польщі».

Моравецький наголосив, що «необхідною є рішуча боротьба з контрабандистами людей і тими, хто їх допомагає».

Глава польського уряду зазначив, що «польське вето в цьому питані призвело до того, що процес розподілу нелегальних мігрантів не відбуватиметься таким чином, яке це пропонувалося до сьогодні».

Польський прем’єр запропонував план з п’яти пунктів щодо протидії нелегальній міграції до ЄС. Він передбачає, зокрема, посилений захист зовнішніх кордонів ЄС і боротьбу з контрабандистами людьми.

3 жовтня Польща запровадила тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною, повідомив кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві 3 жовтня.

Контроль почне діяти від опівночі. Поки що його запроваджують на 10 днів, але згодом можуть продовжити. Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрацій Польщі Маріуш Камінський. За його словами, таке урядове рішення продиктоване збільшенням кількості нелегальних мігрантів саме на словацько-польському кордоні.