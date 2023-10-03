Через нелегальних мігрантів – Польща запроваджує контроль на кордоні зі Словаччиною

Польща запроваджує тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві 3 жовтня.

Контроль почне діяти від опівночі. Поки що його запроваджують на 10 днів, але згодом можуть продовжити. Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрацій Польщі Маріуш Камінський. За його словами, таке урядове рішення продиктоване збільшенням кількості нелегальних мігрантів саме на словацько-польському кордоні.

«Якщо порівняти ситуацію з минулим роком, кількість виявлених нелегальних мігрантів у Словаччині зросла майже на тисячу відсотків. Частина цих мігрантів потрапляє через Польщу до Німеччини та інших країн ЄС. Протягом двох останніх тижнів в околицях кордону зі Словаччиною ми проводили інтенсивний контроль. Лише за ці два тижні ми виявили і затримали 551 нелегального мігранта», – сказав Камінський.

Міністр додав, що про впровадження перевірок повідомили колегам зі Словаччини, Австрії, Чехії, а також Європейській комісії.

Контроль здійснюватиметься на вʼїзд до Польщі і буде вибірковим, на підставі аналізу ризиків і оперативної інформації. Прикордонники запевняють, що процедура не буде обтяжливою для людей. За словами командувача польської державної прикордонної служби Томаша Праги, тимчасовий контроль діятиме на 11 пунктах пропуску. Одночасно з тим прикордонники забезпечать 11 місць, де кордон можна буде перетнути без автомобіля, щоправда, це стосується тільки громадян ЄС.

«Словаччина підтвердила в цьому році понад 23 тисячі затриманих мігрантів. Це офіційні дані. Торік на цій ділянці кордону ми затримали 100 осіб, а лише у вересні цього року їх уже 900. Ці цифри вказують на те, що слід повернути тимчасовий контроль», – сказав Томаш Прага.

Допомагати прикордонникам здійснювати контроль на кордоні зі Словаччиною будуть поліція та військові.