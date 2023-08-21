HRW: прикордонники Саудівської Аравії вбили щонайменше 100 мігрантів з Ефіопії

Прикордонники Саудівської Аравії вбили щонайменше сотню мігрантів із Ефіопії – їх розстрілювали, підривали та били, йдеться у доповіді правозахисної організації Human Rights Watch від 21 серпня.

Правозахисники опитали 38 ефіопських мігрантів, які намагалися потрапити до Саудівської Аравії через Ємен із березня 2022 року до червня 2023 року. Також автори доповіді проаналізували сотні відеороликів, фотографій та супутникових знімків.

Мігранти розповіли HRW, що саудівські прикордонники стріляли по них із гвинтівок та мінометів. 14 повідомили, що бачили це зблизька або були поранені самі. За словами співрозмовників HRW, прикордонники били вцілілих камінням і металевими прутами. Один з мігрантів, 17-річний юнак, розповів, що прикордонники змусили його та інших вцілілих зґвалтувати двох дівчат і стратили того, хто відмовився цього зробити.

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Всі співрозмовники HRW стверджують, що бачили розкидані тіла жінок, чоловіків та дітей, зокрема, розчленовані. Правозахисники підтвердили це, перевіривши та визначивши локацію доступних їм відео із загиблими та пораненими мігрантами на стежках, у таборах та в медичних закладах.

Експерти визначили їхні травми як такі, що відповідають вибухам боєприпасів і вогнепальним пораненням. Також автори доповіді виявили дедалі більші місця поховань поблизу таборів і інфраструктуру прикордонного контролю, яка розширюється.

HRW фіксує вбивства мігрантів на саудівсько-єменському кордоні з 2014 року: ефіопи перетинають її через порушення прав людини на батьківщині та з економічних причин. Вбивства останнього року HRW охарактеризувала як «навмисну ескалацію числа та способів цілеспрямованих вбивств». Правозахисники припускають, що вбивства на кордоні тривають і зараз.

HRW закликає Саудівську Аравію «негайно та невідкладно» відмовитися від вбивств мігрантів, а решту країн – вимагати притягнення винних до відповідальності, а ООН провести розслідування.