Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Громадянина Киргизстану затримали за участь у війні в Україні в складі «Вагнера»  

Російська приватна військова компанія «Вагнер» завербувала десятки тисяч ув’язнених у Росії, щоб підсилити свої лави (фото ілюстраційне)

У Киргизстані затримали другого підозрюваного в участі у російській агресії проти України в складі приватної військової компанії «Вагнер» – про це повідомили його родичі та інші джерела киргизькій службі Радіо Свобода.

27-річний чоловік з Наринської області на півночі Киргизстану поїхав до Росії в 2020 році. Російська поліція заарештувала його в 2021 році за підозрою в перевезенні наркотиків, його засудили до 10 років позбавлення волі.

Батька двох дітей, ім’я якого не розголошується, за словами його дружини, затримали 1 серпня після повернення з Росії.

«Мого чоловіка затримали за неправдивими звинуваченнями. Він весь час скаржився на погані умови російської в’язниці і був змушений приєднатися до «Вагнера». Він поїхав воювати до України, і в липні у нього закінчився контракт», – заявила вона.

Читайте також: Росія поширює в Казахстані оголошення про набір до російської армії – Reuters

Родичі заарештованого киргиза звернулися до місцевого суду з проханням відпустити його під домашній арешт. За словами місцевих чиновників, судове засідання призначене на 28 серпня.

Російська приватна військова компанія «Вагнер» завербувала десятки тисяч ув’язнених у Росії, щоб підсилити свої лави. Новобранцям обіцяють помилування, якщо вони завершать шестимісячну службу в Вагнері, яка нещодавно вивела свої війська з України після спроби заколоту проти військового командування Росії.

Мігранти із Середньої Азії, як із російським громадянством, так і без нього, виявилися ключовими об’єктами вербування до російського війська через «Вагнера» або часткову мобілізацію, оголошену президентом Володимиром Путіним у вересні минулого року.

Читайте також: Президент Киргизстану підписав закон про заборону «пропаганди ЛГБТ»

Влада Киргизстану закликала громадян уникати участі у військових діях за кордоном, оскільки це порушує Кримінальний кодекс. Громадянам, яких визнають винними, загрожує до 10 років позбавлення волі.

У травні 2023 року жителя Киргизстану засудили до 10 років позбавлення волі за приєднання до російських підрозділів у Луганській області. Влітку МЗС Росії повідомило, що розглядає прохання російського політика надати чоловікові російське громадянство, щоб Москва могла тиснути на Бішкек для звільнення засудженого.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG