Громадянина Киргизстану затримали за участь у війні в Україні в складі «Вагнера»  

У Киргизстані затримали другого підозрюваного в участі у російській агресії проти України в складі приватної військової компанії «Вагнер» – про це повідомили його родичі та інші джерела киргизькій службі Радіо Свобода.

27-річний чоловік з Наринської області на півночі Киргизстану поїхав до Росії в 2020 році. Російська поліція заарештувала його в 2021 році за підозрою в перевезенні наркотиків, його засудили до 10 років позбавлення волі.

Батька двох дітей, ім’я якого не розголошується, за словами його дружини, затримали 1 серпня після повернення з Росії.

«Мого чоловіка затримали за неправдивими звинуваченнями. Він весь час скаржився на погані умови російської в’язниці і був змушений приєднатися до «Вагнера». Він поїхав воювати до України, і в липні у нього закінчився контракт», – заявила вона.

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Родичі заарештованого киргиза звернулися до місцевого суду з проханням відпустити його під домашній арешт. За словами місцевих чиновників, судове засідання призначене на 28 серпня.

Російська приватна військова компанія «Вагнер» завербувала десятки тисяч ув’язнених у Росії, щоб підсилити свої лави. Новобранцям обіцяють помилування, якщо вони завершать шестимісячну службу в Вагнері, яка нещодавно вивела свої війська з України після спроби заколоту проти військового командування Росії.

Мігранти із Середньої Азії, як із російським громадянством, так і без нього, виявилися ключовими об’єктами вербування до російського війська через «Вагнера» або часткову мобілізацію, оголошену президентом Володимиром Путіним у вересні минулого року.

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Влада Киргизстану закликала громадян уникати участі у військових діях за кордоном, оскільки це порушує Кримінальний кодекс. Громадянам, яких визнають винними, загрожує до 10 років позбавлення волі.

У травні 2023 року жителя Киргизстану засудили до 10 років позбавлення волі за приєднання до російських підрозділів у Луганській області. Влітку МЗС Росії повідомило, що розглядає прохання російського політика надати чоловікові російське громадянство, щоб Москва могла тиснути на Бішкек для звільнення засудженого.