Президент Киргизстану підписав закон про заборону «пропаганди ЛГБТ»

Президент Киргизстану Садир Жапаров підписав закон про заборону поширення на території країни небезпечної для дітей інформації. У документі йдеться про інформацію, яка «заперечує сімейні та традиційно-суспільні цінності, пропагує нетрадиційні сексуальні стосунки і формує неповагу до батьків або інших членів сімʼї».

Також документ забороняє поширювати у засобах інформації матеріали, які спонукають дітей до самогубства, вживання наркотиків, тютюну та алкоголю, участі в азартних іграх, проституції та жебрацтві.

Правозахисники зазначають, що закон дуже схожий на той, що був ухвалений у 2013 році в Росії. Тоді російський лідер Володимир Путін заборонив так звану «пропаганду ЛГБТ» серед неповнолітніх. Пізніше цей закон став більш жорстким. Зараз він забороняє «пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків, педофілії та зміни статі» серед усіх росіян, фактично запровадивши табу на обговорення гомосексуальності та трансгендерності в будь-якому контексті, відмінному від негативного.

Видання The Insider повідомляє, що парламент Киргизстану планує ухвалити законопроєкт про «іноземних агентів», який також дуже схожий на російський. Голосування щодо цього документу відклали на осінь.