Російське Міноборони досі не може повністю інтегрувати приватні військові компанії – ISW

Міністерство оборони Росії надалі не спроможне повністю інтегрувати приватні військові компанії, попри попередні заяви про такі наміри, заявив американський Інститут дослідження війни в останньому звіті.

ISW посилається на повідомлення російського видання «Досьє», за яким наближений до президента Володимира Путіна Аркадій Розенберг надав ПВК «Конвой» більше ніж 3 мільйони доларів з кінця 2022 року.

«Постійна приватна фінансова та політична підтримка приватної військової компанії «Конвой» та її подальша діяльність в Україні окремо від командної структури Міноборони (Росії – ред.) вказує на те, що Міноборони не в змозі повністю інтегрувати нерегулярні формування в конвенційні російські війська, попри свої оголошені наміри зробити це», – йдеться в тексті.

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Інститут вказує на те, що засновник «Конвою» Костянтин Пікалов раніше мав зв’язки з компанією «Вагнер» та, за повідомленнями, пов’язаний із російським Головним управлінням розвідки. Водночас, за даними «Досьє», немає інформації про взаємодію Пікалова зі структурами «Вагнера» після 2018 року.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Після відмови від цього наміру частина вагнерівців почала переміщення до Білорусі.