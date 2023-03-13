Збір мертвих росіян: працівників з Центральної Азії заманюють на роботу на окуповану частину України

Фарангіс Наджібулла

Урмат підписав контракт на роботу з російською компанією, яка йому пообіцяла платити близько 120 доларів на день за збір мертвих російських солдатів на лінії фронту в Україні.

Заробітчанин з Киргизстану, який не захотів оприлюднювати своє прізвище, каже, що усвідомлює ризики, які з цим пов’язані, і обговорював цю тему з іншими мігрантами з Киргизстану, які працюють у зоні бойових дій в Україні.

Вони розповіли мені, що іноді потрапляють під обстріли і що люди гинуть. Займаються такою роботою, тому що перебувають у безвихідній ситуації. У деяких є борги

«Вони розповіли мені, що іноді потрапляють під обстріли і що люди гинуть, – сказав Урмат Киргизькій службі Радіо Свобода. – Вони займаються такою роботою, тому що перебувають у безвихідній ситуації. У деяких є борги».

Сотні мігрантів з Центральної Азії були найняті російськими фірмами для роботи на окупованій Росією території України, незважаючи на застереження їхньої влади не їхати в Україну. Київ також заявив, що такі працівники будуть розглядатися як поплічники російських окупантів.

Більшість мігрантів працюють у будівельному секторі у зруйнованих містах, таких, як Маріуполь, що на Донеччині. Інші роботи пов’язані з копанням окопів і збиранням трупів.

Кілька мігранток з Центральної Азії розповіли, що їм також пропонували роботу у лікарнях для військових, їдальнях і на заводах на окупованій частині східної України.

Головною мотивацією для мігрантів є гроші.

Наприклад, на територіях України, окупованих Росією, пропонують роботу в будівельному секторі із зарплатою від 2 000 до 3 300 американських доларів на місяць. Це набагато більше, ніж можна заробити в Росії.

Хоча зарплата заробітчан сильно відрізняється в різних регіонах Росії, деякі з них повідомили Радіо Свобода 7 березня, що вони заробляють від 600 до приблизно 1200 доларів на місяць.

«Застряг» в Україні

Робота в Україні рекламується на вебсайтах, у телеграм-групах та в інших соцмережах. За словами працівника з Таджикистану Сорбона К., мігранти також знають про вакансії від своїх роботодавців або від інших працівників з Центральної Азії.

Більшість мігрантів, яких я знаю, зовсім не мають бажання їхати на заробітки в Україну, але час від часу чую, що туди хтось поїхав

Сорбон заявив, що заробляє як будівельник доріг близько 1200 доларів на місяць – робота, яку він назвав «однією з найбільш високооплачуваних» для некваліфікованих сезонних робітників у Сургуті, місті на заході Сибіру, де він живе.

«Більшість (центральноазійських) мігрантів, яких я знаю, зовсім не мають бажання їхати на заробітки в Україну, але час від часу чую, що туди хтось поїхав, – розказує Сорбон. – Знаю одного таджика, який поїхав на заробітки до Маріуполя, а потім заохочував своїх родичів приєднатися до нього».

Роботу в Україні рекламують як безпечну і добре оплачувану. Але десятки мігрантів, які працюють в Україні, жаліються, що не отримують обіцяних зарплат.

Деяким розчарованим працівникам, які намагалися виїхати з України, російські прикордонники не дозволили знову повернутися в Росію.

Громадянин Киргизстану, який працював в Україні на російську компанію, повідомив 25 лютого Радіо Свобода, що прикордонники не дозволили йому повернутися до Росії.

Я вирішив виїхати з України 24 лютого, але російські прикордонники не дозволили мені повернутися в Росію. Вони сказали, що моє ім’я – в «чорному списку»

Чоловік, який не хотів оприлюднити своє ім’я з міркувань безпеки, розповів, що у травні 2022 року прибув до Маріуполя з приблизно 400 робітниками, серед яких було 20 громадян Киргизстану. Це було невдовзі після того, як прибережне місто захопили російські війська.

«Я приїхав до Маріуполя після підписання контракту з російською будівельною компанією і працюю тут вже більш ніж вісім місяців, – розповів він Киргизькій службі Радіо Свобода під час телефонної розмови зі східної України. – Я вирішив виїхати з України 24 лютого, але російські прикордонники не дозволили мені повернутися в Росію. Вони сказали, що моє ім’я – в «чорному списку». Я не знаю, як».

Радіо Свобода не може підтвердити правдивість заяви чоловіка. Киргизькі дипломати в Москві заявили, що намагаються з’ясувати ситуацію.

Росія є країною, яка приймає мільйони заробітчан з Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану – колишніх радянських республік, які десятиліттями страждали від високого рівня безробіття.

«Це не моральне рішення»

Як повідомляється, за роботу в Україні російські компанії навіть обіцяли засудженим жінкам з Центральної Азії, які перебувають у російських в’язницях, гроші та зняття судимостей.

Тілекмат-ата, житель південного киргизького міста Ош, розповідає, що його 31-річна донька відбуває шестирічний термін ув’язнення в Росії за торгівлю наркотиками.

Їй пообіцяли зарплату близько 1200 доларів на місяць. Росіяни, імовірно, набирають медиків із в’язниць

Чоловік боїться, що його доньку – за фахом медсестру – заохочують на роботу в Україні. Нещодавно вона попросила батька надіслати їй диплом медичного коледжу.

«Я не збираюся надсилати їй жодних документів, – сказав Тілекмат-ата в інтерв’ю Радіо Свобода. – Їй пообіцяли зарплату близько 1200 доларів на місяць. Росіяни, імовірно, набирають медиків із в’язниць».

Тілекмат-ата наполягає на тому, що його дочка «повинна залишатися там, де вона є», і відбути свій термін у в’язниці замість того, щоб їхати в Україну.

Хосіят Сафарматова, колишня вчителька математики з північної Согдійської області в Таджикистані, більшу частину останнього десятиліття прожила в Тюменській області в Росії, популярному місці для десятків тисяч центральноазійських заробітчан.

Деякі люди розглядали можливість поїхати в Україну, але зрештою вирішили не їхати через можливі ризики – а не тому, що вважали це аморальним чи неправильним

Сафарматова каже, що знає близько пів дюжини таджиків і узбеків в її районі, які працювали в окупованих українських містах або «розглядали можливість поїхати туди».

Як і багато росіян, більшість мігрантів у Росії вірять московському наративу про війну і звинувачують Україну та західні країни в її розпалюванні.

«Деякі люди розглядали можливість поїхати в Україну, але зрештою вирішили не їхати через можливі ризики – а не тому, що вважали це аморальним чи неправильним», – додає Сафарматова.