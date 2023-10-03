Польща та Україна прискорять транзит українського зерна – AFP

Польща та Україна оголосили 3 жовтня про те, що домовилися прискорити транзит українських зернових через Польщу до третіх країн, повідомляє з Варшави агенція France-Presse, яка додає що це стало першим кроком у подоланні розбіжностей між двома союзниками.

«Від завтрашнього дня зерно, яке йде транзитом (на світові ринки) через Литву, перевірятиметься в литовському порту, а не на польсько-українському кордоні», – сказав журналістам міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, назвавши це «важливим питанням».

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26 вересня відбулася зустріч міністрів сільського господарства країн Вишеградської четвірки. Чехія, Угорщина, Словаччина і Польща закликали Європейський союз ретельно перевірити так звані «коридори солідарності», якими українське зерно проходить до третіх країн.

Український міністр сільського господарства Микола Сольський, який по відеозв’язку приєднався до зустрічі, повідомив, що Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур, відповідно до рішення Єврокомісії, і наразі не експортує до п’яти прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження.

Україна подала до Світової організації торгівлі позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини 18 вересня. Це сталося після односторонньої заборони на імпорт української агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини. Після цього, втім, Київ почав переговори з цими країнами щодо умов зернового експорту.