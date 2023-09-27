Міністр сільського господарства Польщі закликає Україну відкликати скаргу до СОТ щодо зерна

Міністри сільського господарства Польщі та України Роберт Телус та Микола Сольський провели онлайн-розмову щодо вирішення зернового конфлікту. Після розмови польський міністр на брифінгу поділився результатами перемовин, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Зокрема, Телус розповів, що вони обговорили нові процедури, які пропонує Україна щодо ввезення зерна до Європейського союзу та інших країн.

«Наше рішення незмінне, українського збіжжя не буде на польському ринку, і Україна це добре сприйняла. Аби наші подальші переговори були результативними, я закликаю українську сторону відкликати свою скаргу до Світової організації торгівлі, бо вона безпідставна з нашого боку. Міністр Сольський сказав, що обговорить і обдумає це з міністром економіки», – заявив польський урядовець.

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Також, за словами Телуса, переговори стосувалися транзиту українського зерна:

«Зараз ми на останньому етапі домовленостей з Литвою, щоб перенести контроль з українсько-польського кордону до порту в Литві. Йдеться про контроль, який буде гарантувати, що зерно виїжджатиме за межі ЄС. Український міністр також запропонував, щоб такий же контроль перенести на німецьку сторону, щоб він здійснювався не на нашому (українсько-польському – ред.) спільному кордоні, а в німецьких портах. Ми ці питання обдумаємо і обговоримо».

Вкотре міністр наголосив, що Польща допоможе вивезти Україні зерно і доставити туди, де його потребують, але пріоритет Варшави – передусім забезпечити свій ринок і захистити власного фермера.

«Ми розмовляємо і будуємо механізм на майбутнє, механізм, який забезпечить польський ринок і ринок ЄС, щоб це збіжжя їхало туди, де його потребуть, туди, куди їхало перед війною, щоб не спровокувати світової дестабілізації», – наголосив Телус.

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Також міністри України та Польщі домовилися про наступну розмову, яка відбудеться у найближчі тижні.

За повідомленням Міністерства аграрної політики, Сольський та Телус домовилися зустрітися через тиждень та обговорити результати розгляду питання запровадження процедури ліцензування. Крім того, Сольський анонсував «найближчими днями» тристоронню зустріч міністрів сільського господарства України, Польщі та Литви щодо перенесення ветеринарного контролю на територію країни призначення експорту для покращення транзиту через Польщу.

«Міністр агрополітики України повідомив, що подібну процедуру необхідно погодити для транзиту польською територією агропродукції і до Німеччини. Він нагадав, що в серпні такий механізм контролю був погоджений Угорщиною та Словаччиною», – йдеться в повідомленні українського відомства.

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Напередодні відбулася зустріч міністрів сільського господарства країн Вишеградської четвірки. 26 вересня Чехія, Угорщина, Словаччина і Польща закликали Європейський союз ретельно перевірити так звані «коридори солідарності», якими українське зерно проходить до третіх країн.

Український міністр сільського господарства Микола Сольський, який по відеозв’язку приєднався до зустрічі, повідомив, що Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур, відповідно до рішення Єврокомісії, і наразі не експортує до п’яти прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження.

Україна подала до Світової організації торгівлі позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини 18 вересня. Це сталося після односторонньої заборони на імпорт української агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини. Після цього, втім, Київ почав переговори з цими країнами щодо умов зернового експорту.