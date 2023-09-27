Зернова суперечка: торговий представник України розповів, за яких умов Київ готовий відкликати позови до СОТ

Заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка розповів, за яких умов Київ готовий відкликати позови до СОТ щодо вирішення зернової суперечки.



«Для нас дуже важливо, щоб польська сторона, інші держави та ЄС гарантували нам, що подібні обмеження в майбутньому не стануться, тому що вони є протиправними, неадекватними і неприйнятними для України. Коли ми отримаємо такі гарантії, ми формально оголосимо, що цей спір вичерпано. Думаю, це питання буде розглядатися останнім. На сьогодні важливо запустити механізм погодження і верифікації з партнерами», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, сьогодні вже п’ята держава сказала, що пропозиції України щодо експорту української агропродукції є цілком конструктивними.

«Сьогодні ми маємо п’яту державу, яка нарешті сказала, що вважає пропозиції (України) цілком конструктивними, оскільки сьогодні відбулася розмова міністрів аграрної політики Роберта Телуса та Миколи Сольського на цю тему. Ми бачимо, що позиція, наприклад, Польщі є досить впертою, але нам треба якось потихеньку розблоковувати це питання. Для нас є важливим зрушенням те, що з польською стороною почалися ці конструктивні розмови. Це перший невеликий крок вперед. Якщо все вдасться, то за кілька тижнів ми вийдемо на конструктивне рішення. Завтра у нас буде спільна зустріч з Єврокомісією та п’ятьма країнами-членами, будемо говорити про подальші кроки», – додав Тарас Качка.

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Напередодні відбулася зустріч міністрів сільського господарства країн Вишеградської четвірки. 26 вересня Чехія, Угорщина, Словаччина і Польща закликали Європейський союз ретельно перевірити так звані «коридори солідарності», якими українське зерно проходить до третіх країн.

Український міністр сільського господарства Микола Сольський, який по відеозв’язку приєднався до зустрічі, повідомив, що Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур, відповідно до рішення Єврокомісії, і наразі не експортує до п’яти прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження.

Україна подала до Світової організації торгівлі позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини 18 вересня. Це сталося після односторонньої заборони на імпорт української агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини. Після цього, втім, Київ почав переговори з цими країнами щодо умов зернового експорту.