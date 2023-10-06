Під Варшавою розгорнули сучасні системи ППО – вперше в історії

Від сьогодні, 6 жовтня, небо над Варшавою захищатиме система Patriot, польські військові розпочинають перше бойове чергування. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак назвав цю подію історичною і новаторською, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Перший раз в історії Варшава отримує протиракетну оборону на базі дуже сучасного обладнання, гадаю, найсучаснішого у світі – системи Patriot», – сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, це черговий етап розбудови протиповітряної і протиракетної оборони, яку Польща реалізовує у співпраці з США і Великою Британією. Також міністр оборони Польщі повідомив, що солдати протиповітряної і протиракетної оборони та військ радіотехнічної оборони за свою службу отримуватимуть надбавки до зарплати.

Польща стурбована своєю безпекою через повномасштабне російське вторгнення в Україну, яке триває понад півтора року. Варшава ініціювала масштабне переозброєння свого війська і суттєво збільшує витрати на оборону.