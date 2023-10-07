Міністр оборони Ізраїлю пригрозив «змінити реалії в Смузі Гази на 50 років вперед»

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант через сьогоднішню атаку пригрозив бойовикам «Хамасу» та Смузі Гази, пишуть The Times of Israel.

«Вони (бойовики «Хамасу» – ред.) не розрізняли жінок, дітей і людей похилого віку, вони шкодили всім. «Хамас» незабаром зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить ціну. Ми змінимо реалії в Смузі Гази на 50 років вперед», – заявив міністр оборони.

7 жовтня вранці по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару.

Старший військовий командувач «Хамасу» Мохаммад ад-Дейф оголосив про початок операції в трансляції в ЗМІ та закликав «палестинців у всьому світі до боротьби». Він повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».

В Ізраїлі кількість загиблих унаслідок нападу бойовиків «Хамасу» зросла до понад 200 людей, повідомляє The Times of Israel.