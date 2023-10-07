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«Чому за два роки життя я вдруге переживаю початок війни?» – українська біженка в Ізраїлі про напад «Хамасу»

Мешканці Ізраїлю по всій країні ховаються в бомбосховищах

«Мені страшно, в мене виникають запитання: скільки можна? Що з цим світом не так?» – каже Катерина Сенченко, українська біженка в Ізраїлі. Тут, у північній частині країни, жінка живе вже близько року. До країни вона приїхала з Києва. Сьогоднішні події в Ізраїлі, зауважує вона, стали повною несподіванкою. За звичкою, біженка вже зібрала тривожну валізку, перемістилася в укриття і без перестанку стежить за новинами.

За останніми даними, внаслідок масштабної атаки «Хамасу» – угруповання, що базується у Смузі Гази – в Ізраїлі загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 – постраждали.

Наразі атака продовжується. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Ненатьягу заявив, що країна перебуває в стані війни.

Станом на серпень 2023 року в Ізраїлі проживали понад 14 тисяч біженців з України. За даними Міністерства закордонних справ, нині інформації про можливих постраждалих серед них немає.

Він нападу «Хамасу» на Ізраїль загинуло вже понад 100 людей
Він нападу «Хамасу» на Ізраїль загинуло вже понад 100 людей

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» поспілкувався з біженкою з України Катериною Сенченко, яка тікала від бойових дій до Ізраїлю і знову опинилася в стані війни – про настрій у країні, доступ до інформації та її переживання того, що відбувається нині.

– Катерино, можете розказати, як ви дізналися про сьогоднішні події в Ізраїлі?

– Ми були з моїм другом на велотренуванні, на природі, і навіть не знали, що відбувається.

Я, вже з досвідом, зібрала тривожну валізку

Мені знайома написала: «Як ви там тримаєтесь?». Я навіть не зрозуміла, що коїться – почала гуглити новини, і зрозуміла, що не все гаразд. Ми одразу відреагували, приїхали додому.

Я, вже з досвідом, зібрала тривожну валізку: документи, гроші, якийсь комфортний одяг, воду, швидку їжу, і ми поїхали до батьків мого друга, бо в них у квартирі є бомбосховище. Тут у всіх нових будинках є укриття, зараз я тут. У нас працює телевізор нон-стоп. Але сказати, що від офіційних джерел чітко зрозуміло, що відбувається – то ні, ми просто розуміємо, що в країні війна.

Катерина Сенченко проживає в Ізраїлі близько року
Катерина Сенченко проживає в Ізраїлі близько року

– В якому саме регіоні Ізраїлю ви проживаєте? Там зараз безпечно?

– Ізраїль – це країна, яка оточена, якщо можна так сказати, країнами, у яких є потенційні настрої ворожнечі, тобто в нас з усіх боків потенційні вороги. Найчастіше атаки відбуваються саме на півдні і в центрі країни, але ми проживаємо на півночі Ізраїлю. Місто, де я живу, називається Нагарія, і в нас тут 10 кілометрів до Лівану.

Зараз, власне, активізувалися країни з півдня, і тому в нас наразі тихо. Ми сподіваємось, і, можна сказати, навіть молимося, щоб Ліван не увійшов в гру, тому що ми дуже близько, і тоді для нас це буде реальна небезпека (Ліванська організація «Хезболла» вже заявила, що «уважно стежить за розвитком подій у Палестині та перебуває в прямому контакті з керівництвом палестинського опору», твердить Al Jazeera, – ред.).

– Чи отримуєте ви достатньо офіційної інформації про те, що відбувається зараз? Чи так само шукаєте новини в інших джерелах?

– Все нагадує Україну, коли почалася масштабна війна. На телебаченні запустили прямий ефір, який не закінчується: туди підключають експертів, представників влади, Міноборони. Але влада дуже обережно ставиться до подачі інформації.

В нас є якісь загальні дані про те, що все почалося о 6:30 ранку, були ракетні удари по півдню і по центру країни, що був прорив кордону терористами. Кілька разів в ефір підключали людей, які опинилися в оточенні – вони благають про допомогу, їм дуже страшно.

Уранці 7 жовтня «Хамас» напав на Ізраїль
Уранці 7 жовтня «Хамас» напав на Ізраїль
Все нагадує Україну, коли почалася масштабна війна

З неофіційних джерел ми бачимо жахливі відео, як терористи заходять в будинки і розстрілюють цілі родини, знущаються над тілами, і там все горить. Всюди вогонь, дим, дуже страшно.

Прем'єр-міністр Ізраїлю, це найбільш уповноважена, мабуть, особа в політичній системі країни, вже вийшов зі зверненням до громадян, що це не військова операція, які часто відбуваються в Ізраїлі, а що це – війна.

– Як місцеве населення у регіоні, де ви проживаєте, реагує на поточну ситуацію? Чи були напередодні якісь повідомлення про те, що такий розвиток подій – можливий?

– Тут люди живуть із фоновим відчуттям, що може щось початись. Бо тут, насправді, досить часто – раз на пів року, раз на рік, може і частіше, є обстріли саме південних районів, обстріли центральних районів.

Вони напали в Шабат – це святковий день тижня для всіх ізраїльтян

Пам’ятаю, в квітні цього року ми з другом пішли в похід із наметами. Це було єврейське свято Песах – щось як аналог нашого Великодня. Ми були в полі і раптом почули вибухи – просто в нас над головою почали вибухати ракети. Я одразу зрозуміла, що це ППО, бо був досвід в Україні. Я лягла на землю, мене друг прикрив собою. Це був обстріл, власне, з території Лівану, на святковий для євреїв день.

Чи було попередження (про напад Хамасу – ред.)? Звісно, що ні, бо терористи не попереджають. Ще вони напали в Шабат – це святковий день тижня для всіх ізраїльтян. Це день, коли навіть міський транспорт не працює.

– Ви спілкуєтеся з іншими українцями в Ізраїлі? Що вам відомо про те, чи в безпеці вони?

– Так, у мене є друзі, знайомі з українських чатів Ізраїлю. І тим людям, які зараз проживають біля регіонів бойових дій, звісно, страшно. Вони намагаються ховатися в бомбосховища.

Від офіційних джерел у нас є рекомендація: якщо є можливість перебувати в більш-менш безпечних місцях, то краще не пересуватися. Частину доріг у південних, центральних областях, я знаю, що перекрили.

За словами біженки, частина доріг в Ізраїлі перекриті
За словами біженки, частина доріг в Ізраїлі перекриті

Зараз оголосили збір крові по всій країні, і люди активно долучаються. Якби в мене була змога, я б теж пішла здавати, але зараз я перебуваю в статусі, який не дозволяє мені це робити. Але я бачу по чатах з українцями, що люди дуже активно це роблять. Є ті, хто отримав ізраїльське громадянство – вони збираються йти і здавати кров.

– Чи надходили вам якісь рекомендації, можливо, допомога від українського посольства в Ізраїлі?

– Так, зараз у соцмережах, по офіційних каналах вони активно розповсюджують інформацію про те, що робити, якщо ви потрапили в небезпеку. Там є номери телефонів консульства України, де можна отримати допомогу, куди звернутися.

Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що країна перебуває в стані війни
Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що країна перебуває в стані війни

– Як ви почуваєтеся зараз?

– Мені страшно, в мене виникають питання: скільки можна? Що з цим світом не так? Чому за два роки мого життя я другий раз переживаю вже початок війни? І от зараз, коли по телевізору нон-стоп розповідають, що там ракета влучила, тут небезпека, тут прорив, тут захопили поліцейський відділок, якийсь населений пункт, то мені просто страшно.

Я дуже хвилююся за своїх рідних, частину родини, яка залишилась в Україні

За 10 хвилин до нашої розмови у мене тряслися руки – від того, що рівень стресу вже якийсь ненормальний. Я дуже хвилююся за своїх рідних, частину родини, яка залишилася в Україні. Кожного разу, коли я бачу, що там оголошена повітряна тривога, мені тут страшно. Кожного разу, коли в мене тут небезпека, їм страшно. І ми просто живемо в якомусь сюрреалізмі, в якомусь світі, в якому нібито немає безпечного місця.

Наймасовіший удар «Хамасу» по Ізраїлю за всі роки конфлікту – представники Ізраїлю (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Наймасовіший удар «Хамасу» по Ізраїлю за всі роки конфлікту – представники Ізраїлю (фоторепортаж)

Унаслідок масштабної атаки «Хамасу» по Ізраїлю 7 жовтня загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 – постраждали, повідомляє The Times of Israel.

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