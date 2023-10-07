В Ізраїлі кажуть, що бойовики «Хамасу» захопили «заручників і військовополонених»

Бойовики «Хамасу», вторгшись на територію Ізраїлю, «захопили заручників та військовополонених», заявив речник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Даніель Хагарі, повідомляє видання CNN.

«Є заручники та військовополонені, яких захопив «Хамас». Є також загиблі серед солдатів ЦАХАЛу (Армії оборони Ізраїлю – ред.). У нас поки що немає точної цифри – ми перебуваємо в стані війни», – сказав Хагарі.

За непідтвердженими даними ЗМІ, до 53 людей були взяті в заручники, скільки із них цивільних та військових – невідомо.

7 жовтня по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару.

Старший військовий командувач «Хамасу» Мохаммад ад-Дейф оголосив про початок операції в трансляції в ЗМІ та закликав «палестинців у всьому світі до боротьби». Він повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю. Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».

Унаслідок масштабної атаки «Хамасу» по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 – постраждали.