Атака «Хамасу» по Ізраїлю: загинуло щонайменше 100 людей

Унаслідок масштабної атаки «Хамасу» по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 – постраждали, повідомляє The Times of Israel.

«Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що наразі 908 постраждалих доставлені до лікарень для лікування внаслідок тривалої терористичної атаки «Хамасу» на південь та центральну частину Ізраїлю», – йдеться у повідомленні.

7 жовтня по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару.

Старший військовий командувач «Хамасу» Мохаммад ад-Дейф оголосив про початок операції в трансляції в ЗМІ та закликав «палестинців у всьому світі до боротьби». Він повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».