Ізраїль заявив про війну. Що відбувається?

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни. Він виступив із публічним відеозверненням приблизно через п’ять годин після масової атаки на ізраїльську територію угруповання «Хамас», що базується у Смузі Гази. За повідомленнями, десятки ізраїльських військових і мирних жителів убито та захоплено в заручники, багато поранених. Бойовики «Хамасу» також проникли в ізраїльські прикордонні міста.

«Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни. Це не операція, не ескалація, це війна. І ми переможемо. Ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав», – сказав ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу.

Вранці 7 жовтня зі Смузі Гази бойовики палестинського ісламського руху «Хамас» завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю.

За повідомленнями Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), по Ізраїлю випустили понад 2000 ракет. У мережі показали, як ізраїльська батарея «Залізний купол» працювала над відбиттям масованої атаки. Також бойовики «Хамасу» проникли у населені пункти на кордоні з Газою.

Міністр оборони країни Йоав Галлант заявив, що «Хамас» розпочав війну, та затвердив призов солдат резерву. Головний речник Армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що в країні оголошено воєнний стан.

У відповідь на атаку «Хамас» ізраїльська армія розпочала операцію «Залізні мечі», у Смузі Газі чули вибухи.

Атака «Хамас» припала на 50-ту річницю Йомкіпурської війни (Війни Судного дня) – 18-денного збройного конфлікту між Ізраїлем з одного боку і Єгиптом та Сирією з іншого.

США

Сполучені Штати Америки заявили, що забезпечать Ізраїль усім необхідним для самозахисту від атак «Хамасу». Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США уважно стежать за розвитком подій.

«У найближчі дні Міністерство оборони буде працювати над тим, щоб у Ізраїлю було все необхідне для самозахисту і захисту цивільного населення від невибіркового насильства і тероризму», – наголосив міністр оборони США.

Іран

Іран офіційно оголосив про підтримку нападу «Хамас» на Ізраїль.

Радник верховного лідера Ірану заявив, що його країна буде «підтримувати палестинських бойовиків до звільнення Палестини і Єрусалима».

Україна

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на війну в Ізраїлі, заявив, що право цієї країни на захист не підлягає сумніву.

Він висловив співчуття усім, чиї рідні та близькі загинули від, за його словами, терористичної атаки. Глава держави наголосив, що Україна вірить у те, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені.

«Ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу. Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу. Хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу», – зазначив Зеленський.

За його словами, світ має бути обʼєднаний та солідарний, щоб терор ніколи й ніде не намагався підкорити чи зламати життя.

«Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву. Усі обставини цієї терористичної атаки мають бути зʼясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації… Кожне життя має значення! Кожен прояв терору засуджуємо», – додав він.

Зеленський також зазначив, що усі громадяни України, які перебувають у зоні небезпеки, мають уважно дотримуватись інструкцій сил безпеки на місці та пильно стежити за інформацією.

Євросоюз

Лідери Європейського союзу рішуче засудили ракетну атаку бойовиків угруповання «Хамас» по Ізраїлю.

«Це тероризм у його найогиднішій формі. Ізраїль має право захищатися від таких огидних нападів», – наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про засудження нападу заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

«Ми з болем стежимо за новинами, що надходять з Ізраїлю. Ми однозначно засуджуємо напади «Хамас». Це жахливе насильство має негайно припинитися. Тероризм і насильство нічого не вирішують. ЄС висловлює свою солідарність з Ізраїлем у ці важкі моменти», – наголосив він.

Початок воєнних дій

Із ранку 7 жовтня палестинське угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, масово обстрілювало Ізраїль. Десятки ізраїльських військових і мирних жителів убито та захоплено в заручники, сотні поранено.

Члени «Хамас» проникли в ізраїльські прикордонні міста: через понад 7 годин після початку воєнних дій жоден великий населений пункт, включаючи місто Сдерот, не були повернуті Ізраїлем під свій повний контроль.

Удари армії Ізраїлю у відповідь

Згодом Армія оборони Ізраїлю повідомила, що «атакувала військові об’єкти та оперативні штаби бойовиків «Хамасу» у Смузі Гази».

«За останні кілька годин десятки бойових літаків та інших літаків ЦАХАЛу атакували 17 військових об’єктів і 4 оперативні штаби терористичної організації ХАМАС по всій Смузі Гази», – йдеться у повідомленні.

Ізраїльські ЗМІ інформують, що бої між армією Ізраїлю та бойовиками «Хамас» тривають у 14 населених пунктах.

Загиблі й поранені

За останніми даними, внаслідок масштабної атаки «Хамасу» по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 – постраждали, інформує The Times of Israel.

«Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що наразі 908 постраждалих доставлені до лікарень для лікування внаслідок тривалої терористичної атаки «Хамасу» на південь та центральну частину Ізраїлю», – йдеться у повідомленні.