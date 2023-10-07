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Наймасовіший удар «Хамасу» по Ізраїлю за всі роки конфлікту – представники Ізраїлю (фоторепортаж)

Унаслідок масштабної атаки «Хамасу» по Ізраїлю 7 жовтня загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 – постраждали, повідомляє The Times of Israel.

Старший військовий командувач угруповання «Хамас» Мохаммад ад-Дейф оголосив про початок операції в трансляції для ЗМІ та закликав «палестинців у всьому світі до боротьби». Він заявив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».

Зранку 7 жовтня угруповання «Хамас» завдало масованого ракетного удару по багатьох ізраїльських містах. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, бойовики «Хамас» захопили контрольно-пропускний пункт «Ерец», після чого проникли до прикордонного міста Сдерот на півдні Ізраїлю. Більше деталей ви можете прочитати тут.

Джерело: Reuters, AP

Зранку 7 жовтня угруповання &laquo;Хамас&raquo; завдало&nbsp;масованого ракетного удару&nbsp;по багатьох ізраїльських містах. На світлині удар &laquo;Хамасу&raquo; по ізраїльському місті Ашкелон,&nbsp;7 жовтня 2023 року
1 Зранку 7 жовтня угруповання «Хамас» завдало масованого ракетного удару по багатьох ізраїльських містах.

На світлині удар «Хамасу» по ізраїльському місті Ашкелон, 7 жовтня 2023 року
Поліція допомагає евакуюватися жінці з малою дитиною з місця ракетного удару в Ашкелоні, Ізраїль, 7 жовтня 2023 року
2 Поліція допомагає евакуюватися жінці з малою дитиною з місця ракетного удару в Ашкелоні, Ізраїль, 7 жовтня 2023 року
Люди на вулиці Ашкелона після масованих ракетних обстрілів&nbsp;&laquo;Хамасу&raquo; 7 жовтня 2023 року
3 Люди на вулиці Ашкелона після масованих ракетних обстрілів «Хамасу» 7 жовтня 2023 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, бойовики &laquo;Хамасу&raquo; захопили контрольно-пропускний пункт &laquo;Ерец&raquo;, після чого проникли до прикордонного міста Сдерот на півдні Ізраїлю. Після чого у ЗМІ почали ширитися фото загиблих цивільних ізраїльтян, жителів Сдероту
4 За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, бойовики «Хамасу» захопили контрольно-пропускний пункт «Ерец», після чого проникли до прикордонного міста Сдерот на півдні Ізраїлю. Після чого у ЗМІ почали ширитися фото загиблих цивільних ізраїльтян, жителів Сдероту
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, бойовики «Хамасу» захопили контрольно-пропускний пункт «Ерец», після чого проникли до прикордонного міста Сдерот на півдні Ізраїлю. Після чого у ЗМІ почали ширитися фото загиблих цивільних ізраїльтян, жителів Сдероту
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Лідери Європейського союзу рішуче засудили ракетну атаку бойовиків угруповання &laquo;Хамас&raquo; по Ізраїлю. &laquo;Це тероризм у його найогиднішій формі. Ізраїль має право захищатися від таких огидних нападів&raquo;, &ndash;&nbsp;наголосила&nbsp;президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
5 Лідери Європейського союзу рішуче засудили ракетну атаку бойовиків угруповання «Хамас» по Ізраїлю.

«Це тероризм у його найогиднішій формі. Ізраїль має право захищатися від таких огидних нападів», – наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Лідери Європейського союзу рішуче засудили ракетну атаку бойовиків угруповання «Хамас» по Ізраїлю.

«Це тероризм у його найогиднішій формі. Ізраїль має право захищатися від таких огидних нападів», – наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Сполучені Штати Америки заявили, що забезпечать Ізраїль усім необхідним для самозахисту від атак &laquo;Хамасу&raquo;. Глава Пентагону&nbsp;Ллойд Остін&nbsp;зазначив, що США уважно стежать за розвитком подій
6 Сполучені Штати Америки заявили, що забезпечать Ізраїль усім необхідним для самозахисту від атак «Хамасу». Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що США уважно стежать за розвитком подій
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Сполучені Штати Америки заявили, що забезпечать Ізраїль усім необхідним для самозахисту від атак «Хамасу». Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що США уважно стежать за розвитком подій
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Лідер військового крила &laquo;Хамас&raquo; Мохаммад Дейф&nbsp;заявив, що по території Ізраїлю випустили понад пʼять тисяч ракет. А в Ізраїлі повідомили, що по території країни було випущено 2200 ракет. Наслідки обстрілів у місті Сдерот, Ізраїль, 7 жовтня 2023 року
7 Лідер військового крила «Хамас» Мохаммад Дейф заявив, що по території Ізраїлю випустили понад пʼять тисяч ракет. А в Ізраїлі повідомили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Наслідки обстрілів у місті Сдерот, Ізраїль, 7 жовтня 2023 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Лідер військового крила «Хамас» Мохаммад Дейф заявив, що по території Ізраїлю випустили понад пʼять тисяч ракет. А в Ізраїлі повідомили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Наслідки обстрілів у місті Сдерот, Ізраїль, 7 жовтня 2023 року
Палестинський хлопчик реагує біля палаючого ізраїльського автомобіля, який палестинські озброєні бойовики привезли до Гази після того, як вони проникли в райони південного Ізраїлю, на півночі Смуги Гази, 7 жовтня 2023 року. Армія оборони Ізраїлю оголосила про &laquo;стан готовності до війни&raquo;, йдеться у заяві армії, яку&nbsp;цитує&nbsp;The Jerusalem Post. Міністр оборони країни Йоав Галант схвалив набір до армії резервістів. Ізраїльські військові повідомили, що завдають ударів по цілях у смузі Гази та перекривають дороги навколо анклаву
8 Палестинський хлопчик реагує біля палаючого ізраїльського автомобіля, який палестинські озброєні бойовики привезли до Гази після того, як вони проникли в райони південного Ізраїлю, на півночі Смуги Гази, 7 жовтня 2023 року.

Армія оборони Ізраїлю оголосила про «стан готовності до війни», йдеться у заяві армії, яку цитує The Jerusalem Post. Міністр оборони країни Йоав Галант схвалив набір до армії резервістів. Ізраїльські військові повідомили, що завдають ударів по цілях у смузі Гази та перекривають дороги навколо анклаву

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