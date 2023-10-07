Старший військовий командувач угруповання «Хамас» Мохаммад ад-Дейф оголосив про початок операції в трансляції для ЗМІ та закликав «палестинців у всьому світі до боротьби». Він заявив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».

Зранку 7 жовтня угруповання «Хамас» завдало масованого ракетного удару по багатьох ізраїльських містах. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, бойовики «Хамас» захопили контрольно-пропускний пункт «Ерец», після чого проникли до прикордонного міста Сдерот на півдні Ізраїлю. Більше деталей ви можете прочитати тут.

Джерело: Reuters, AP