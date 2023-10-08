В Єгипті застрелили двох ізраїльських туристів і їхнього гіда-єгиптянина

Двох ізраїльських туристів і їхнього єгипетського гіда застрелили 8 жовтня в єгипетському місті Александрія, повідомили Міністерство внутрішніх справ Єгипту і Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

У стрілянині звинувачують місцевого поліцейського. За даними джерел Reuters у єгипетських службах безпеки, його вже затримали.

За повідомленням, ще одна людина була поранена.

Стрілянина стала першим подібним нападом на ізраїльтян в Єгипті за десятиліття. Єгипет уклав мир з Ізраїлем у 1970-их роках і довгий час виступав посередником в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

Стрілянина сталася наступного дня після нападу на Ізраїль бойовиків екстремістського угруповання «Хамас», на який Ізраїль пообіцяв рішучу відповідь. Сотні ізраїльтян і палестинців загинули внаслідок боїв.