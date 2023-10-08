МЗС: дипломати розшукали громадянина України, який зник на півдні Ізраїлю

Українським дипломатам вдалося розшукати одного громадянина України, який напередодні зник на півдні Ізраїлю на тлі атаки на країну бойовиків радикального угруповання «Хамас», повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Допомогли одній родині виїхати із міста Ашкелон. Знайшли тимчасове житло для двох родин на тлі скасованих авіарейсів», – написав Ніколенко у фейсбуці, додавши, що оперативний штаб МЗС України для надання допомоги українцям в Ізраїлі працює в цілодобовому режимі.

Загалом, за його словами, оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян.

«Запити стосувалися встановлення місця перебування родичів, шляхів виїзду із зон бойових дій, пошуку тимчасового житла, отримання інформації про розвиток безпекової ситуації та порядок дій в контексті забезпечення власної безпеки», – написав речник.

Він додав, що робота з отримання офіційного підтвердження можливої смерті однієї громадянки України ще триває. Інформація про інших постраждалих українців наразі не надходила, сказав Ніколенко.

За його словами, дипломати, також тримають зв’язок із українцями, які перебувають у Смузі Гази: «розробляємо маршрути екстреного виїзду із анклаву, в разі настання такої потреби».

Ізраїльські війська 8 жовтня продовжували зіткнення з «Хамасом», через 24 години після того, як бойовики цього палестинського угруповання здійснили раптову атаку на Ізраїль, під час якої були вбиті близько 500 людей. Найбільше вторгнення в Ізраїль за кілька десятиліть може підірвати підтримувані США зусилля з формування регіональної безпеки.

Бойовики «Хамасу» почали свою атаку на світанку в суботу з масованого ракетного обстрілу південного Ізраїлю, прикриваючи ним безпрецедентне, багатостороннє проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази, вузької смуги, де проживає 2,3 мільйона палестинців.

8 жовтня конфлікт поширився, ізраїльські військові повідомили, що мінометні бомби були випущені з Лівану по північному Ізраїлю. Ізраїльські війська відповіли артилерійськими ударами по Лівану.