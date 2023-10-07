В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох громадян шукають – Зеленський

У результаті бойових дій в Ізраїлі могла загинути громадянка України, повідомив президент Володимир Зеленський увечері 7 жовтня.

«Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян», – розповів глава держави.

Зеленський також закликав українців, які перебувають в Ізраїлі, «бути максимально уважними та за будь-якої потреби звертатися до посольства будь-яким доступним способом».

«Україна допоможе всім своїм людям, щоб не відбувалось», – наголосив він.

Зеленський також відреагував на події в Ізраїлі наголосивши, що «світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки».

«Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. Жодної підтримки терористам», – додав президент.

7 жовтня вранці по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару.

Старший військовий командувач «Хамасу» Мохаммад ад-Дейф оголосив про початок операції в трансляції в ЗМІ та закликав «палестинців у всьому світі до боротьби». Він повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».

В Ізраїлі кількість загиблих унаслідок нападу бойовиків «Хамасу» зросла до понад 200 людей, повідомляє The Times of Israel.