«Хамас» поновив удари по Ізраїлю: загинуло понад 200 людей

В Ізраїлі кількість загиблих унаслідок нападу бойовиків «Хамасу» зросла до понад 200 людей, повідомляє The Times of Israel.

«За повідомленнями місцевих ЗМІ, кількість загиблих унаслідок масованої атаки терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль перевищила 200 осіб», – зазначають журналісти.

Також щонайменше 1100 людей отримали поранення, багато з них перебувають у важкому стані.

Увечері 7 жовтня бойовики «Хамасу» поновили удари по центральній частині Ізріїлю, повідомляє newsru.co.il.

Місцеві ЗМІ пишуть, що сирени лунали в Холоні, Бат-Ямі, Тель-Авіві, Рішон ле-Ціоні, Реховоті, а також у районі Пальмахім. Працює система протиракетної оборони «Залізний купол». Також сирени чутно в районі Герцлії та Кфар Шмаріягу, в Раанані та багатьох інших населених пунктах центральної частини Ізраїлю.

Відомо, що «Хамас» випустив 150 ракет у бік Тель-Авіва.

Палестинці заявляють про 230 загиблих й майже дві тисячі поранених.

7 жовтня вранці по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару.

Старший військовий командувач «Хамасу» Мохаммад ад-Дейф оголосив про початок операції в трансляції в ЗМІ та закликав «палестинців у всьому світі до боротьби». Він повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».