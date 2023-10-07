Ізраїль припиняє подачу електроенергії до Смуги Гази – міністр

Влада Ізраїлю на тлі атак бойовиків «Хамасу» припиняє подачу електроенергії до Смуги Гази, йдеться в повідомленні міністра енергетики країни Ісраеля Каца.

«Я підписав наказ, який наказує електроенергетичній компанії припинити подачу електроенергії в Смугу Гази. Того, що було, не буде», – зазначив він.

Відомо, що Смуга Газа отримує електроенергію з трьох джерел: 63% із Ізраїлю, 14% із Єгипту та 23% – власного виробництва. Проте, в регіоні вимкнення світла звичне явище, адже там наявний дефіцит у розмірі 140 МВт.

7 жовтня вранці по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару.

Старший військовий командувач «Хамасу» Мохаммад ад-Дейф оголосив про початок операції в трансляції в ЗМІ та закликав «палестинців у всьому світі до боротьби». Він повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».

Унаслідок масштабної атаки «Хамасу» по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 – постраждали.