Президент США Джо Байден 18 жовтня відвідає Ізраїль

Президент США Джо Байден 18 жовтня здійснить візит до Ізраїлю, оголосили в Білому домі.

Мета візиту – «продемонструвати непохитну підтримку» Ізраїлю на тлі жорстокого нападу бойовиків екстремістського угруповання «Хамас» і провести консультації щодо наступних кроків, йдеться в повідомленні.

Вдруге за час свого президентства Джо Байден відвідує країну, яка перебуває у стані війни. У лютому цього року він відвідав Україну.

Президент США також відвідає Йорданію, де у нього заплановані зустрічі з королем Йорданії, президентом Єгипту і головою палестинської адміністрації. Президент Байден має намір обговорити з ними питання щодо забезпечення гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази.

Візит президента США до Ізраїлю пройде на тлі повідомлень про підготовку ізраїльської армії до сухопутної операції в Секторі Гази, метою якої буде знищення радикального угруповання «Хамас», яке кваліфікується як терористична організація Сполученими Штатами Америки і Євросоюзом. Внаслідок вторгнення бойовиків «Хамасу» до Ізраїлю 7 жовтня загинули 1400 людей, більшість із яких були цивільними, близько двохсот, за даними ізраїльської армії, захоплені в заручники.

Ізраїль відповів бомбардуванням Сектора Гази – загинули щонайменше 2670 людей, переважно мирних жителів.