Ізраїлю довелось перенести наземну операцію в Секторі Гази – ЗМІ

Ізраїлю довелось перенести проведення наземної операції в Секторі Гази, яка планувалась на ці вихідні, через погодні умови, пише видання The New York Times.

За інформацією ЗМІ, негода завадила б пілотам й операторам безпілотників забезпечувати повітряне прикриття сухопутним військам.

За словами трьох високопоставлених ізраїльських офіцерів, військові готуються незабаром вторгнутись до Сектору Гази, аби «захопити місто та знищити вищу політичну та військову ієрархію «Хамасу».

«Ця операція ризикує втягнути Ізраїль у багатомісячні кровопролитні міські бої, як на землі, так і в лабіринті тунелів – небезпечний наступ, якого Ізраїль довгий час уникав, оскільки він передбачає ведення бойових дій на вузькому і щільно заселеному клаптику землі, на якому проживає понад 2 мільйони людей», – пише видання.

Зокрема чиновники попереджають про те, що терористи «Хамасу» можуть вдаватись до вбивства ізраїльських заручників, використання «живого щиту» й великої кількості мінних пасток.

Також залишається неясним, чи може «Хезболла» – велике ліванське ополчення, яке підтримує «Хамас», відповісти Ізраїлю на вторгнення до Смуги Гази, відкривши другий фронт.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази. Вранці 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю стверджувала, що за ніч ізраїльські військові завдали ударів по 750 цілях у Смузі Гази.

За останніми даними, в Ізраїлі в результаті нападу бойовиків загинули близько 1300 людей, підконтрольна «Хамасу» влада Сектору Гази вранці 13 жовтня повідомила про 1537 загиблих.