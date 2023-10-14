Лубінець: Ізраїль спершу надав дозвіл на евакуацію іноземців через Рафах, згодом його відкликав

За попередньою домовленістю, коридор зі Смуги Гази до пункту перетину Рафах на кордоні з Єгиптом мав бути відкритий з 12 до 17 години ранку 14 жовтня, проте о 10 влада Ізраїлю відкликала свій дозвіл – про це заявив уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець.

У ефірі національного телемарафону він розповів про те, чому наразі не виходить евакуювати українських громадян із Гази.

Лубінець охарактеризував ситуацію в Газі як гуманітарну катастрофу, вказавши на те, що, окрім браку води, їжі та ліків, у регіоні також зникає мобільний зв’язок. Відтак втрачається можливість зв’язатися з громадянами України, які хочуть виїхати.

«Вчора був офіційно документально підкріплений дозвіл на евакуацію громадян України, як і інших громадян іноземних держав, які повинні були перетнути пункт перетину Рафах. Це фактично єдиний пункт перетину, який може застосовуватися для евакуації цивільного населення, і громадяни іноземних країн могли вийти на територію Єгипту», – сказав Лубінець.

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Він додав, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що не Тель-Авів не зможе гарантувати безпеку для перетину кордону і відкликає дозвіл.

«Вже є офіційна заява від нашого МЗС, посол офіційно надіслав ноту протесту. За нашою інформацією, так само зробили або планують низка країн. Ми не розуміємо, чому не дозволяють евакуацію громадянам України, як і решті громадян іноземних держав. Тим більше що всі наполягають на тому, що в першу чергу евакуацію запросили жінки і діти», – заявив омбудсмен.

Він додав: влада Єгипту, де він перебуває зараз, зі свого боку офіційно заявляє, що пункт перетину Рафах відкритий з її боку. Лубінець додав, що його єгипетська колега, голова Національної комісії з прав людини Єгипту Мушира Хаттаб запевнила, що єгипетський уряд буде «максимально сприяти евакуації наших громадян із Сектору Гази».

«Фактично, від Ізраїля ми просимо, щоб цей пункт перетину був безпечний і його просто не бомбили. Від влади Палестини ми просимо, щоб просто дозволили вийти нашим громадянам, а єгипетська влада просто їх пропустила», – пояснив він.

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Лубінець додав, що люди, яким потрібна евакуація – це переважно громадянки України, які вийшли заміж за палестинців і проживали в Смузі Гази:

«Зрозуміло, що в сім’ях з’явилися діти, у когось є документи українського зразка, у когось немає, вийшов термін українських паспортів».

При цьому Україна, за словами омбудсмена, готова евакуювати всіх, незалежно від терміну придатності документів.

МЗС і Посольство України в Ізраїлі наразі публічно не повідомляло про ноту протесту.

Раніше Дмитро Лубінець повідомив, що евакуації зі Смуги Гази потребують 243 українці.

За даними Міністерства закордонних справ, відомо про 11 громадян України, загиблих внаслідок нападу екстремістського угруповання «Хамас» на Ізраїль.

Армія Ізраїлю 13 жовтня заявила, що піхота і танки здійснили перші рейди в Газі для боротьби з бойовиками, знищення зброї й отримання інформації про місця перебування заручників, захоплених бойовиками палестинського екстремістського угруповання «Хамас» під час атак 7 жовтня.

За останніми даними, в Ізраїлі в результаті нападу бойовиків загинули близько 1300 людей, підконтрольна «Хамасу» влада Сектору Гази вранці 13 жовтня повідомила про 1537 загиблих.