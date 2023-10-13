Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Число загиблих в Ізраїлі українців зросло до 11 – МЗС

Згорілі машини в Ашкелоні після ракетного обстрілу Ізраїлю із Сектора Гази, 7 жовтня 2023 року

Число загиблих внаслідок нападу екстремістського угруповання «Хамас» на Ізраїль громадян України зросло до 11, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«МЗС України може підтвердити загибель одинадцятьох українців в Ізраїлі. Іще дев’ять громадян вважають зниклими безвісти», – сказав він у коментарі «Укрінформу».

Раніше йшлося про сімох загиблих громадян України.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням в США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази. Вранці 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю стверджувала, що за ніч ізраїльські військові завдали ударів по 750 цілях у Смузі Гази.

За останніми даними, в Ізраїлі в результаті нападу бойовиків загинули близько 1300 людей, підконтрольна «Хамасу» влада Сектору Гази вранці 13 жовтня повідомила про 1537 загиблих.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG