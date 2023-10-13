Число загиблих в Ізраїлі українців зросло до 11 – МЗС

Число загиблих внаслідок нападу екстремістського угруповання «Хамас» на Ізраїль громадян України зросло до 11, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«МЗС України може підтвердити загибель одинадцятьох українців в Ізраїлі. Іще дев’ять громадян вважають зниклими безвісти», – сказав він у коментарі «Укрінформу».

Раніше йшлося про сімох загиблих громадян України.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням в США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази. Вранці 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю стверджувала, що за ніч ізраїльські військові завдали ударів по 750 цілях у Смузі Гази.

За останніми даними, в Ізраїлі в результаті нападу бойовиків загинули близько 1300 людей, підконтрольна «Хамасу» влада Сектору Гази вранці 13 жовтня повідомила про 1537 загиблих.