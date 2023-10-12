Число загиблих в Ізраїлі українців зросло до семи, ще девʼятеро зникли безвісти – МЗС

Число загиблих в Ізраїлі громадян України зросл до семи, повідомляє зранку 12 жовтня Міністерство закордонних справ України.

«Консули встановили їхні особисті дані, підтримують звʼязок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл», – повідомив речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

Ще дев’ять громадян мають поранення різного ступеню тяжкості, також дев’ятеро українців вважаються зниклими безвісти. Українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки для пошуку зниклих.

«Понад тисяча українських громадян звернулися по допомогу у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії. Працюємо над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві», – вказано в повідомленні.

Ще близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися зі Смуги Гази, але через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий, констатують у відомстві.

«МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України, докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей», – інформують українські дипломати.

За останніми офіційними повідомленнями сторін, в результаті атак «Хамас» по Ізраїлю кількість жертв зросла до 1300, у Смузі Газа через удари Ізраїлю у відповідь – перевищила 1200. Тисячі людей зазнали поранень.

У заручниках «Хамасу» залишаються 130 людей, за твердженням самого угруповання. Міністр енергетики Ізраїлю заявив, що «жодний водяний насос не запрацює», поки викрадених ізраїльтян не повернуть додому.