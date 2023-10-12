Єгипет відмовився відкрити коридор для біженців зі Смуги Гази, але обговорив доставку до регіону гуманітарної допомоги через свій кордон, пише Reuters із посиланням на джерела в єгипетських органах безпеки.

За словами співрозмовника видання, Єгипет відмовив у створенні безпечного коридору для мирних жителів Смуги Гази, щоб підтримати «право палестинців на захист своєї справи та своєї землі».

Раніше США заявляли, що ідея такого коридору обговорювалася спільно з Ізраїлем та Єгиптом. Відкрити його закликали гуманітарні групи та офіційні представники Євросоюзу.

11 жовтня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш також сказав, що «до Гази мають бути доставлені життєво важливі вантажі, включно з паливом, продовольством та водою». За даними джерел Reuters, ідея гуманітарного коридору «в рамках географічно обмеженого режиму припинення вогню» обговорювалася на переговорах між Єгиптом, США, Катаром та Туреччиною. Пізніше президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що робота з доставки допомоги вже розпочалася, але не уточнив, яка саме.

До регіону прилетів держсекретар США Ентоні Блінкен, щоб «запобігти ще більшій війні». Він планує зустрітися з президентом Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом, пише CNN.

У Смузі Гази через діʼ Ізраїлю у відповідь на атаки угруповання «Хамас» розгортається гуманітарна катастрофа. Уряд Ізраїлю оголосив про повну блокаду регіону, зокрема, про припинення постачання електроенергії, продовольства та води. Через брак палива перестала працювати єдина в Смузі Гази електростанція.

За останніми офіційними повідомленнями сторін, в результаті атак «Хамас» по Ізраїлю кількість жертв зросла до 1300, у Смузі Газа через удари Ізраїлю у відповідь – перевищила 1200. Тисячі людей зазнали поранень.

У заручниках «Хамасу» залишаються 130 людей, за твердженням самого угруповання. Міністр енергетики Ізраїлю заявив, що «жодний водяний насос не запрацює», поки викрадених ізраїльтян не повернуть додому.