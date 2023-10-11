Ізраїль: Нетаньягу та лідер опозиції створили надзвичайний уряд після атаки «Хамасу» 

Ізраїль знищить угруповання «Хамас» так само, як світ знищив терористичне угруповання «Ісламська держава» – про це на першій пресконференції після створення надзвичайного уряду заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 жовтня.

За його словами, після нападу «Хамасу» на південь Ізраїлю доля країни поставлена на карту, тому було вирішено створити надзвичайний уряд. Нетаньягу також розповів про кілька телефонних розмов з президентом США Джо Байденом і запевнив у повній підтримці Ізраїлю з боку Вашингтона.

Глава опозиційної партії «Національна єдність» Бені Ганц зазначив, що його участь у надзвичайному уряді під час війни говорить про те, що країна об’єднана та мобілізована.

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«Те, що ми стоїмо тут разом, пліч-о-пліч – найкраще послання нашим ворогам і всім громадянам Ізраїлю», – підкреслив Ганц.

Голова «Національної єдності» зазначив, що Ізраїль за потреби жорстко відповість на можливі напади з боку Лівану.

У свою чергу міністр оборони Йоав Галант повідомив про стабілізацію обстановки на кордоні із сектором Газа та початок наступу ізраїльської армії з метою знищити радикальні джихадистські угруповання.

«Ми зітремо ХАМАС з лиця землі», – додав Галант.

Про формування надзвичайного уряду в Ізраїлі було оголошено раніше у середу, 11 жовтня. У період війни не висуватимуться жодні законопроєкти чи урядові рішення, що не належать до ведення війни.

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За останніми даними, в Ізраїлі загинуло 1200 людей, в тому числі іноземці. Більше сотні людей залишаються у заручниках у «Хамасу». Увечері в середу видання «Аль Джазіра» повідомило, що угруповання звільнило громадянку Ізраїлю й двох її дітей. Офіційного підтвердження цьому поки що немає.

Ізраїль оголосив операцію «Залізні мечі» та почав атакувати об’єкти на території сектору Газа. За кілька днів до Армії оборони Ізраїлю були мобілізовані сотні тисяч резервістів.

За даними палестинської сторони, внаслідок ізраїльських атак у Газі загинула понад тисяча людей. Свої будинки залишили понад 260 тисяч палестинців.