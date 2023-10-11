Єдина в Газі електростанція зупинилася через брак палива

Єдина електростанція в Смузі Гази припинила роботу через брак палива, повідомляють 11 жовтня телеканали «Аль-Джазіра» та «Аль-Хадат».

«Аль-Хадат» із посиланням на місцеву владу уточнює, що запаси палива для лікарняних генераторів закінчаться 12 жовтня. Натомість «Аль-Джазіра» пише, що генераторів вистачить на два-чотири дні.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант 9 жовтня заявив, що віддав наказ про «повну блокаду» Смуги Гази, яка передбачає припинення подачі води та електрики, зупинення постачання продовольства та палива.

В ООН рішення Ізраїлю про блокаду засудили, заявивши, що такі заходи є «колективним покаранням», яке призведе до жертв серед мирного населення.

Бойовики угруповання «Хамас» напали на Ізраїль 7 жовтня. Вони завдали ракетних ударів і прорвалися в прикордонні райони на півдні Ізраїлю, вбиваючи людей і захоплюючи заручників. Армія оборони Ізраїлю у відповідь стала завдавати масованих ударів по Смузі Гази, яка перебуває під контролем «Хамасу».