Портрети Путіна розвішані по всій Газі – посол Корнійчук про роль Росії в нападі на Ізраїль

Роль Ірану в нападі ХАМАСу на Ізраїль безперечна, а причетність Росії стане очевидною з часом, вважає посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Про це дипломат сказав в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок). Утім, якщо причетність Ірану ізраїльська влада вважає доведеною, то щодо Росії її позиція завжди була дуже обережною, додає він.

«Відносно ролі Ірану – вона безперечна. Відносно ролі Росії позиція уряду Ізраїлю завжди була дуже обережною. Я про це говорив неодноразово в ефірах публічно, і ізраїльському уряду про те, що позиція страуса… неприйнятна в цій ситуації. Вони весь час ці складні питання якось обходили і вважали, що в них є якісь домовленості. По факту, я думаю, що російський слід буде все більше спливати і буде абсолютно зрозумілий і чіткий. І позицію уряду треба буде змінювати. Громадяни все чудово розуміють. Сьогодні на будинках у Смузі Гази величезні портрети Путіна з іншими арабськими терористами розвішані по всьому місту. Ну, про що тут говорити?» – сказав Корнійчук.

Уранці 7 жовтня бойовики «Хамасу» напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази.

За даними Ізраїлю, число людей, загиблих під час атак «Хамасу», які почалися 7 жовтня, зросло щонайменше до 1200. Палестинська сторона заявила, що внаслідок ізраїльських ударів по Смузі Гази загинули 700 людей, 3800 поранені.