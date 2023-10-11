NYT: в Ізраїлі визначили попередні причини нездатності захистити кордон

Ізраїльські аналітики назвали чотири причини, які завадили армії та службам безпеки запобігти вторгненню бойовиків угруповання «ХАМАС» на територію Ізраїлю, пише газета New York Times з посиланням на кількох неназваних представників ізраїльського уряду.



Видання наголошує, що ці висновки є попередніми, але очевидно, що однією з головних причин непідготовленості Ізраїлю до подібної атаки стала нездатність ізраїльських спецслужб проводити моніторинг ліній зв’язків бойовиків «Хамасу». Лише незадовго до нападу вони спробували попередити армійське керівництво про незвичайну активність на лініях комунікації «Хамасу», але це попередження залишилося непоміченим.



Другою причиною стала надмірна ставка на електроніку для спостереження за ситуацією на кордоні із Смугою Гази. В останні роки кількість солдатів, дислокованих уздовж кордону з Газою, було скорочено. На кордоні було встановлено численні камери спостереження, сенсори та дистанційно керовані кулемети. Однак перед атакою бойовики за допомогою безпілотників знищили вежі зв’язку, практично позбавивши ізраїльську армію доступу до цього обладнання, що дозволило їм перетнути кордон непоміченими у тридцяти місцях.

Третьою була оперативна помилка військового командування, яке розташувало керівництво дивізії, дислокованої на кордоні Гази, на одній базі, яку захопили бойовики «Хамасу» відразу після початку атаки.



Четверта – готовність сприйняти за щиру правду затвердження лідерів бойовиків, перехоплених під час прослуховування їхніх ліній зв'язку, про те, що вони не мають планів нападу на Ізраїль. Швидше за все, бойовики «Хамасу» знали про те, що їхні розмови прослуховуються та вводили ізраїльські спецслужби в оману.

Читайте також: Армія Ізраїлю повідомляє про удари з Сирії

Уранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази.

За даними на ранок 10 жовтня, влада Ізраїлю повідомляла про 900 загиблих і 2400 поранених унаслідок нападу бойовиків «Хамас». Палестинська сторона заявила, що внаслідок ізраїльських ударів по Смузі Гази загинули 700 людей, 3800 поранені.