Бойовики «Хамасу» кажуть, що «готові до переговорів» з Ізраїлем – ЗМІ

Бойовики «Хамасу» заявили про «готовність до переговорів» із Ізраїлем, повідомляє Reuters.

Високопоставленний чиновник «Хамасу» Абу Марзук каже про «готовність» до переговорів з Ізраїлем, оскільки «всі цілі були досягнуті». Він додав, що «Хамас» нібито відкритий «до всіх політичних діалогів».

Офіційна влада Ізраїлю цю заяву бойовиків «Хамасу» поки що не коментувала.

Бойовики угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, напали на Ізраїль уранці 7 жовтня. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій із ізраїльськими військовими та захопивши в полон десятки заручників. Угруповання «Хезболла» також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази, а також Лівану.

Станом на вечір 9 жовтня кількість загиблих внаслідок атак бойовиків «Хамасу» в Ізраїлі збільшилась до 900 людей, повідомляє Associated press.

9 жовтня ізраїльські військові віддали наказ про повну облогу Смуги Гази, припинивши постачання продовольства, води, палива та інших товарів для 2,3 мільйона людей, які проживають на території, контрольованій «Хамасом».