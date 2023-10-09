ЗМІ: число загиблих внаслідок атак бойовиків «Хамасу» зросло до 900

Кількість загиблих внаслідок атак бойовиків «Хамасу» в Ізраїлі збільшилась до 900 людей, повідомляє Associated press.

В Ізраїльській службі порятунку Zaka кажуть, що понад 100 тіл було знайдено у невеликому фермерському господарстві Бері, де «Хамас» утримував ізраїльських заручників. Таким чином, кількість загиблих від атак збільшилась до 900. До нападу в господарстві Бері проживало близько тисячі людей.

9 жовтня ізраїльські військові віддали наказ про повну облогу Смуги Гази, припинивши постачання продовольства, води, палива та інших товарів для 2,3 мільйона людей, які проживають на території, контрольованій «Хамасом».

Бойовики угруповання «Хамас», який контролює Смугу Гази, напали на Ізраїль уранці 7 жовтня. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій із ізраїльськими військовими та захопивши в полон десятки заручників. Угруповання «Хезболла» також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази, а також Лівану.