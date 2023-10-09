 Є «всі шанси», щоб Рада розглянула питання визнання «Хамасу» терористичною організацією – Веніславський 

Після трагедії в Ізраїлі «є всі шанси», аби Верховна Рада розглянула питання визнання «Хамасу» терористичною організацією, заявив в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат України від «Слуги народу», представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

«Я вважаю, що на тлі тих жахіть, які ми побачили за останні кілька днів, де дійсно «Хамас» демонстрував свою жорстокість і терористичну спрямованість проти мирного населення, коли він діставав мирних громадян з автомобілів і брав у заручники абсолютно невинних людей, використовував це як засіб для торгу – це і є сутність терору. Тому безперечно терористична спрямованість цієї війни для мене, як для юриста, очевидна», – зазначив Веніславський у програмі «Свобода LIVE».

За словами депутата, це питання є компетенцією комітету із закордонних справ. Відтак, під час найближчих пленарних засідань він очікує рекомендацій від колег «як найбільш ефективно і раціонально діяти у цій ситуації».

Відповідаючи на запитання, чому народні депутати не поставили крапку у цьому питанні раніше, пояснив це низкою чинників.

«Є дуже багато складових і ми повинні розуміти, що боремося із дуже складним ворогом, який має також дуже багато різних точок дотику і впливу на різні регіони світу. І тому для нас важливо, щоб ми не набули собі ще додатково якихось складнощів і ворогів на тлі боротьби з РФ за нашу незалежність», – сказав Веніславський.

«Хамас» визнаний терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США, Великій Британії, Японії та в країнах ЄС. Цю структуру також заборонені у Йорданії та Єгипті. Австралія і Нова Зеландія до списку терористичних організацій віднесли тільки військове крило «Хамасу».

Бойовики угруповання «Хамас», який контролює Смугу Гази, напали на Ізраїль уранці 7 жовтня. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій із ізраїльськими військовими та захопивши в полон десятки заручників. Угруповання «Хезболла» також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази, а також Лівану.

Станом на вечір 9 жовтня число ізраїльтян, загиблих унаслідок нападу угруповання «Хамас», сягнуло 800.

У Міністерстві охорони здоровʼя Ізраїлю заявляють, що станом на середину дня 9 жовтня до лікарень доставлено 2506 постраждалих, у тому числі 23 у критичному і 353 у тяжкому стані.

Число загиблих у Смузі Гази, за даними підконтрольного «Хамасу» міністерства охорони здоровʼя, сягнуло 560, ще 2900 людей поранені.